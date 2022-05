Kolejny pożar w Rosji. W ogniu stanęło targowisko

W ostatnich tygodniach niemal codziennie w Rosji wybucha jakiś pożar. Dziś w płomieniach stanęło targowisko we Władykaukazie w Osetii Północnej.

Agencja Interfax donosi, że o pożarze poinformowało północnoosetyjskie ministerstwo ds. sytuacji nadzwyczajnych. Najpierw zapłonąć miały trzy stoiska, następnie pożar rozprzestrzenił się na całą halę. Z rynku ewakuowano 520 osób. Wedle informacji przekazanych przez agencję TASS, pomocy medycznej wymagały dwie osoby.

