Kolejny skandal w Pekinie! Australijka dopuszczona mimo… pozytywnego testu

Natalia Maliszewska nie została dopuszczona do startu w wyścigu eliminacyjnym na 500 metrów w short-tracku. Mimo, że w piątek została zwolniona z izolacji i wróciła do wioski olimpijskiej, jej kolejny test na obecność koronawirusa wyszedł pozytywnie. Mimo uzyskanego wczoraj pozytywnego testu grę w curlingowym turnieju mikstów kontynuować może za to Australijka Tahli Gill.

Australijska ekipa poinformowała za pośrednictwem mediów społecznościowych, że panel ekspertów medycznych dopuścił Australijkę, która przed igrzyskami przeszła zakażenie.

Australijczycy nie mają już szans na awans do półfinału. Szanse na medal miała reprezentantka Polski w short tracku Natalia Maliszewska, która ostatecznie nie wystartowała w eliminacjach na 500 m.

- „Ja tego nie rozumiem. W nic już nie wierzę. W żadne testy. W żadne igrzyska. Mój mózg i moje serce więcej już nie zniesie”

- napisała dziś polska łyżwiarka.

kak/PAP