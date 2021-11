Kompromitacja największej francuskiej telewizji. Nazwała pas przygranicznego terytorium Polski – „ziemią niczyją”

Najliczniej oglądana francuska prywatna telewizja informacyjna BFM TV z główną siedzibą w Paryżu, w swoim materiale o konflikcie na granicy polsko-białoruskiej, pas przygranicznego terytorium Rzeczpospolitej nazwała „ziemią niczyją”.

Skandaliczna grafika obrazująca materiał francuskiej telewizji o napiętej sytuacji na granicy Polski z Białorusią wzbudziła liczne głosy frustracji i potępienia nawet wśród francuskich widzów. „Ziemia niczyja. Francuska telewizja jest dobra w nazywaniu rzeczy. BFMTV - banda idiotów” – napisał francuski specjalista ds. problematyki geopolitycznej Daniel Foubert. „Pokażcie mi ziemię niczyją pomiędzy Francją a Niemcami” – skomentował inny z internautów.

"No man's land". The french TV is good at naming stuff.@BFMTV bunch of idiots pic.twitter.com/jyPQxhYbue