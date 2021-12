Komunikat MZ. Umierają w większości niezaszczepieni

W dzisiejszym komunikacie Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 15 571 nowych zakażeniach koronawirusem odnotowanych ostatniej doby. Z powodu COVID-19 zmarło 227 osób. Kolejnych 567 pacjentów zmarło z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami.

Nowe przypadki zakażeń dot. województw: mazowieckiego (2130), śląskiego (2117), wielkopolskiego (1896), małopolskiego (1467), dolnośląskiego (1348), łódzkiego (999), pomorskiego (996), zachodniopomorskiego (776), kujawsko-pomorskiego (775), podkarpackiego (535), warmińsko-mazurskiego (524), lubelskiego (484), opolskiego (440), świętokrzyskiego (369), lubuskiego (345), podlaskiego (257).

- „113 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną”

- podaje resort.

W komunikacie zaznaczono, że zmarli pacjenci w zdecydowanej większości nie byli zaszczepieni przeciw COVID-19.

- „Spośród zaraportowanych dziś 794 zgonów aż 73,5% to osoby niezaszczepione a blisko 2% to zaszczepieni tylko jedną z dwóch dawek. Źródło informacji Wśród zmarłych w pełni zaszczepionych 77% to osoby z chorobami współistniejącymi. Strzałka w prawo Ponad 82% zmarłych ukończyło 65 lat”

- czytamy.

Od początku pandemii w Polsce odnotowano 4 080 282 zakażeń. Zmarło 95 707 zakażonych pacjentów.

kak/Twitter – Ministerstwo Zdrowia