Koniec z maseczkami? Dziś konferencja ministra

Już dziś minister zdrowia Adam Niedzielski przekaże informacje na temat dalszych działań związanych z pandemią COVID-19. Wczoraj wieczorem na Twitterze napisał, że w dalszym ciągu mamy do czynienia ze spadkiem i średniej liczby zakażeń. Obecnie jest to już poniżej 10 tys infekcji.

„Po blisko dwóch tygodniach zmniejszenia skali spadków mamy do czynienia od kilku dni z przyspieszeniem tendencji spadkowej. Czas na kolejne decyzje, które zakomunikuje jutro rano”

- przekazał Niedzielski.

Biuro prasowe resortu poinformowało z kolei dziennikarzy, że 24 marca o 8:45 w gmachu Ministerstwa Zdrowia odbędzie się konferencja prasowa. W rozmowie na antenie Radia Plus już w ubiegłym tygodniu Niedzielski przyznał, że mniejsze obłożenie szpitali może doprowadzić do podjęcia dalszych decyzji dotyczących maseczek czy przejścia ze stanu epidemii do stanu zagrożenia epidemicznego.

dam/Dorzeczy.pl,Twitter