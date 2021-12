Korwin o tym, jak Michnik i Kiszczak zrobili w konia Jaruzelskiego

„Może by wreszcie Adaś wyjawił, jak do spółki ze śp. gen. Czesławem Kiszczakiem zrobili w konia p. Generała? I całą Polskę?” – pisze na Twitterze poseł konfederacji Janusz Korwin-Mikke.

Ostatni "Magazyn śledczy Anity Gargas" ujawnia wyjątkową zażyłość redaktora naczelnego "Gazety Wyborczej" Adama Michnika z komunistycznym generałem Wojciechem Jaruzelskim. Wielu widzów te nagrania zwyczajnie zszokowały oraz wywołały lawinę komentarzy w internecie.

Michnik mówi na nagraniu m.in., że "kocha" Jaruzelskiego, a nawet nazywa go "polskim patriotą". Stan wojenny natomiast określa jako "najbardziej liberalny zamach stanu w dziejach świata".

– Bez niego nic by nie było. Bez ciebie nic by nie było, Wojtku. Nic – mówi Michnik. "Tylko ty i Wałęsa – to byli dwaj ludzie, którzy mogli zmienić bieg historii i wyście to zrobili" – dodaje.

Do tych nagrań odniósł się także poseł Korwin-Mikke.

- Może by wreszcie Adaś wyjawił, jak do spółki ze śp. gen. Czesławem Kiszczakiem zrobili w konia p. Generała? I całą Polskę? Ale, że śp. gen. Jaruzelski pozwolił Adasiowi przejść na "Ty"? Nigdy bym Go o to nie podejrzewał. Cóż: może wreszcie ludzie przestaną wierzyć tym od styropianu? - napisał poseł Konfederacji an Twitterze i załączył nagranie pokazujące zażyłe relacje Michnika i Jaruzelskiego.

Może by wreszcie Adaś wyjawił, jak do spółki ze śp.gen.Czesławem Kiszczakiem zrobili w konia p.Generała? I całą Polskę?

Ale, że śp.gen.Jaruzelski pozwolił Adasiowi przejść na "Ty"? Nigdy bym Go o to nie podejrzewał.

Cóż: może wreszcie ludzie przestaną wierzyć tym od styropianu? https://t.co/n6Vp1CM4Qg — Janusz Korwin-Mikke (@JkmMikke) December 10, 2021

mp/magazyn śledczy anity gargas/twitter/fronda.pl