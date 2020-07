,,Kościół z zasady potępia komunizm''. Kardynał Wyszyński i komunistyczna bezpieka

Po powrocie ks. prymasa Stefana Wyszyńskiego z internowania, inwigilacja wobec niego nie ustawała, a metody były jeszcze bardziej drastyczne. Już w dniu ingresu przygotowywano na duchownego zamach

Kardynał Wyszyński wiedział o trzech następnych próbach zabójstwa. Prymas zdawał sobie sprawę, że w swojej siedzibie jest podsłuchiwany przez funkcjonariuszy UB potem SB. Ważne rozmowy były więc nawet w zimie prowadzone w ogrodzie. Rozmontowywanie podsłuchów prymas uważał za bezcelowe, bowiem na ich miejsce z pewnością pojawiłyby się nowe.

Księży współpracujących z komuną nie potępiał . Przeżywał mocno ich wybór. Wiedział, że weszli w układy niszczące ich życie..

Ksiądz prymas co jakiś czas otrzymywał projekty zwalczania Kościoła opracowywane w Ministerstwie Bezpieczeństwa Publicznego, a potem w Departamencie IV MSW i w Komitecie Centralnym PZPR. Musiał więc mieć świadomość, że wytyczne referatu „Ofensywa kleru a nasze zadania” wygłoszonego przez Julię Brystygierową ,znana jako brutalna oprawczyni przeciwników systemu, na posiedzeniu w październiku 1947 roku podczas odprawy NBP są wciąż aktualne.

,,W walce przeciw demokratycznemu ustrojowi państwa polskiego – czytamy w dokumencie – zaczyna kler polski wysuwać się na pierwszy plan. Dlatego też sprawa przeciwdziałania i zwalczania wrogiej działalności kleru musi zająć odpowiednie miejsce w pracy organów bezpieczeństwa publicznego […]. Fakt, że centrum dyspozycyjne kleru polskiego, który odgrywa dziś rolę jednego z najbardziej z antydemokratycznych, antysowieckich i proamerykańskich czynników w polityce międzynarodowej określa również kurs polityki episkopatu polskiego […]. Zwalczanie wrogiej działalności w kraju jest niewątpliwie jednym z najtrudniejszych zadań, które stoją przed nami […]. Trudność zwalczania wrogiej działalności kleru leży w pierwszym rzędzie w tym, że kościół może prowokacyjnie wykorzystywać każdy krok skierowany przeciw niemu przedstawiając go jako walkę z religią i w ten sposób mobilizować wierzące masy przeciw rządowi i państwu. Dlatego w wyborze metod walki z klerem jako wrogim czynnikiem politycznym należy podejść z najwyższą ostrożnością. Unikać wszelkich kroków, które mogłyby być wykorzystane jako rzekoma walka z kultem religijnym.

Hipokryzja komunistycznych władz to chyba pierwsze słowo, które narzuca się po przeczytaniu tych słów.

Wielu zastanawiało się, jak to było możliwe, żeby jeden człowiek przez tyle lat poddawany licznym i brutalnym atakom, pozostał niezłomny. Odpowiedź znajdziemy w nauce płynącej z drogi krzyżowej, którą prymas prowadził bezpośrednio po uwolnieniu. Przy stacji VI (Weronika ociera twarz Jezusowi) mówił: ,,I oto na drodze Jezusa stanął człowiek, aby obliczu Jego przywrócić światło Boże. Odtąd Weronika stała się symbolem i wzorem. To nasze zadanie – ocierać oblicza ludzkie, omywać z nich trud i pot życia, przywrócić człowiekowi właściwy obraz Boży, przywrócić mu radość, piękność nadane przez Boga, uczłowieczać człowieka, dźwigać go a nie spychać, podnosić i podtrzymywać”.

,,Jakież to wspaniałe zadanie dla każdego z nas! Spojrzał na moich braci, którzy utrudzeni idą drogą życia, to jest Chrystus idący po kalwaryjskiej drodze, uznojony, umęczony. Podejdę do Niego i otrę Jego twarz aby zawsze była ludzką i – Bożą”.

Dziś przesłanie i świadectwo jakie dał swoim życiem wielki Polak kardynał Wyszyński wydaję się szczególnie aktualne.

rr, niezależna.pl, fronda.pl