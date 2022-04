Kozubel. 58 dzień inwazji: Dlaczego Ruskie to orkowie i „inna rasa” z … Mordoru

1. Na odcinku frontu pod Charkowem spokój, poza rzecz jasna (i niestety) ostrzałem miasta.

2. Sporo działo się w rejonie Izjumu. Nacierając wzdłuż szosy P-79 (na zachód od Izjumu) orkowie próbowali zdobyć wieś Zawody. Na razie nic nie wskazuje na to by się im udało.

Trochę na południe od tej szosy SZRF próbowały szturmem wziąć wieś Wirnopilla, ale ponieśli sromotną porażkę. Na południe od Izjumu oddziały rosyjskie próbowały zdobyć też wieś Dibriwne. Tam obrońcom bardzo sprzyjał zalesiony teren, dzięki czemu orkowie nie dostrzegli pozycji SZU. W zasadzkę wpadły trzy rosyjskie czołgi. Pod Izjumem UA zestrzelili również kolejny dron orków.

3. Intensywne walki trwają również w Rubiżnym i Siewierodoniecku. W pierwszym z wymienionych miast żołnierze GN UA zadali dotkliwe straty przeciwnikowi, dzięki umiejętnej współpracy dronów i artylerii.

Orkowie próbowali przełamać pozycje SZU również pod Popasną, ale nie i tu nie dopisało im szczęście.

Pod Marinką SZU zniszczyły kolumnę pancerną przeciwnika.

4. Kontynuowane są walki o kompleks Azowstal, walecznie broniony przez Pułk GN Azow, pododdziały 12 Samodzielnej Brygady GN, 503 baon piechoty morskiej 36 Brygady Piechoty Morskiej, resztki OT, oddział specjalny policji KORD, pozostałych policjantów, Straż Graniczną i ochotników z Prawego Sektoru. Ciężko stwierdzić ilu ich pozostało, ilu jest zdolnych do kontynuowania walki (wiadomo, że ok. 500 jest rannych, część z nich ciężko), ale wiadomo, że ich opór angażuje przynajmniej 10 tys. orków, których Moskwa rzuciłaby na inne ważne dla niej odcinki frontu.

5. Wobec skutecznej obrony miasta Wełyka Nowosiłka (na zachód od Wuhłedaru) przez SZU, orkowie postanowili minąć je. SZRF uderzyły na północny zachód od niego i zajęli wieś Nowosiłka. Dalsze natarcie na zachód, na wieś Zełene Pole, zakończyło się jednak porażką.

6. Na wschód od Zaporoża doszło do katastrofy samolotu transportowego SZU An-26. Życie stracił jeden pilot, dwóch innych członków załogi zostało rannych.

7. Na odcinku chersońskim SZRF próbowały wyrównać swoje pozycje naprzeciwko Krzywego Rogu. Atak w kierunku miasteczka Apostołowe został jednak odparty.

Ponadto pod Chersonem SZU rozgromiły niewielką kolumnę rosyjskich BWP.

Artyleria SZU znowu ostrzeliwuje Czornobajiwkę .

8. Wzdłuż całej linii frontu artyleria i lotnictwo SZRF ostrzeliwały pozycje wojsk UA, a także obiekty cywilne. Na szczęście wiele pocisków nie trafiało w cel, ale mimo wszystko przynoszą one szkody szczególnie infrastrukturze cywilnej.

9. W RF dochodzi co kolejnych przypadków pożarów w obiektach przemysłu zbrojeniowego oraz instytucjach opracowujących broń. Wczoraj płonął ośrodek odpowiedzialny za zaprojektowanie pocisków Iskander. Dzisiaj kolejny.

10. Z Zachodu dochodzą coraz przyjemniejsze informacje dotyczące przekazania SZU artylerii ciężkiej w kalibrze NATO 155 mm. Tym razem miłe info przyszło z Francji. Z USA niedługo też przyjdzie coś bardzo fajnego - i nie chodzi mi jedynie o artylerię lufową .

Tymczasem RF "walecznie" wyciąga ze starych składów... 80 sztuk armatohaubic samodzieżnych Akacja .

11. No i gwoli przypomnienia dla nowych czytelników - tak, nazywam "Rosjan" orkami. Dlaczego? Pisałem już o tym, mówiłem też w Klubie Ronina.

a) Tak ich nazywają sami Ukraińcy z Ukrainy. Poczytajcie proszę masę wpisów na tłiterze, wpisy w poważnych (nie żartuję) portalach dotyczących wojskowości UA (np. Defence Express), gdzie wprost autorzy piszą o orkach, a nie "Rosjanach". Posłuchajcie choćby gubernatorów obwodów UA (np. Kima albo Hajdaja). Posłuchajcie choć raz audycji "Bez Cenzury", którą prowadzą Maryna Danyluk-Jarmołewa i jej mąż Bohdan Butkewycz na youtube kanały Censor.net. Proszę Was bardzo o zerknięcie do tych źródeł - naprawdę warto.

b) No to jak z innymi nazwami? Czy są adekwatne? Czy współcześni najeźdźcy to "bolszewicy"? Nie wszyscy - więc nie pasuje. Bo nie brakuje tam nacjonalistów, monarchistów, a nawet orków "demokratów" i "liberałów".

c) Czy to Moskale? Też nie wszyscy - nie brakuje tam Czeczenów, Buriatów, Abchazów i wszelakiego innego dzikiego azjatyckiego luda.

d) "Rosjanie"? Wolne żarty - mieszkańcy Mordwy (bo właśnie tam założono Moskwę) w 1721 r. podjęli próbę przywłaszczenia sobie nazwy nawiązującej do średniowiecznej Rusi, by w ten sposób umocnić swoje pretensje do ziem ukraińskich i białoruskich. Piotr Wielki, władca carstwa moskiewskiego stał się cesarzem Wszechrosji/Wszechrusi. Jak widzimy zmiana też dotknęła tytułu monarszego, by brzmiał bardziej europejsko. Niestety, ta chytra zmiana przyniosła paskudne skutki - do dziś w wielu państwach zachodnich ciężko jest wytłumaczyć ich obywatelom, że Rosja nie jest spadkobiercą tamtej średniowiecznej Rusi, zwanej też potocznie Kijowską. Nie jest również spadkobiercą Rusi Nowogrodzkiej, która została zresztą spalona przez jednego z najokropniejszych władców orków - Iwana IV Groźnego. Mieszkańcy tej republiki kupieckiej zostali bestialsko wymordowani. Wraz z ich śmiercią i zniszczeniem miasta zerwany został ostatni, i tak zresztą nędzny, łącznik pomiędzy prawdziwą Rusią a Mordwą (brzmi podobnie co Mordor, prawda?). Mieszkańcy i władcy państwa moskiewskiego podjęli wtedy decyzję, w którym kierunku już zawsze będą kroczyć - despotyzm, okrucieństwo, bezprawie, brak krytycyzmu i wiary. Tymczasem Ruś była miejscem, gdzie mieszkańcy miast mieli prawo do wiecu (Majdanu), krytyki władz (mogli wygnać księcia i zaprosić nowego), obowiązywało tam prawo i sami mieszkańcy byli do niego przywiązani. Mieli swoje przywary, to prawda, ale byli ludźmi nieporównywalnie bardziej wolnymi niż to co wyrosło z mieszkańców państwa moskiewskiego. Poza tym herbem pierwszych Rurykowiczów, władców Rusi, był tryzub, a Mordwa długo swojego herbu nie miała i często go zmieniała, co tylko podkreślało fakt, że to ziemia bez prawdziwych tradycji (raz jeździec obłudnie przedstawiany jako św. Jerzy, potem mutant popromienny w postaci dwugłowego orła, który na dodatek zmieniał kolory zależnie od epoki).

e) Orkami we wczesnym średniowieczu ludy germańskie, w tym te które zamieszkiwały ziemie ukraińskie przed Wędrówką Ludów, nazywały najeźdźców charakteryzujących się bezmyślnym okrucieństwem, żądzą grabieży i niszczenia czego popadnie. Czegoś Wam to nie przypomina?

f) W 1999 r. pewien rosyjski/orczy pisarz fantasy Kiryłł Jeskow napisał książkę "Ostatni Władca Pierścienia", gdzie wszystko odwrócono do góry nogami. Otóż w tej parodii tolkienowskiej epopei tymi dobrymi są Sauron, władca Mordoru, i poddani mu orkowie. Złymi - Gandalf, elfy (symbolizujący Zachód - NATO), królestwa ludzkie Gondor i Rohan, żyzne i eksportujące przed wojną zboże do Mordoru - a jakie państwo jest zasobne w zboże i sąsiaduje od południowego wschodu z RF? Czegoś to znowu nie przypomina? Oczywiście w wypaczonej fabule Jeskowa orkowie chcą tylko przeprowadzić rozbudowę swojego państwa, przeprowadzenia rewolucji przemysłowej. To się ma nie podobać elfom i czarownikowi Gandalfowi, którzy intrygami obracają Gondor i Rohan przeciwko Mordorowi. Ludzie wstrzymują eksport zboża do Mordoru, co zmusza pokojowych orków do przeprowadzenia operacji specjalnej w Gondorze i Rohanie. I tu znowu w paradę wchodzi Zachód, który wspiera w wojnie królestwa ludzkie, co doprowadza do klęski armii Mordoru pod stolicą Gondoru (znowu czegoś to nie przypomina?). Przez to orkowie muszą się wycofać i bronić Mordor przed złymi Gondorczykami, Rohańczykami i stojącym na ich czele złym starcem z Zachodu, który już zaplanował przeprowadzenie orkobójstwa... Uffff. Wyobraźcie sobie, że ja na studiach naprawdę przeczytałem ten szrot. A co się przeczyta, tego się już nie odczyta. Naprawdę napisano coś takiego.

g) A o pomysłach Wiktora Medynskiego, jednego z czołowych polityków RF, o tym, że "Rosjanie" są "inną rasą" bo mają jakieś dodatkowe chromosomy czy coś, to już nawet nie chce mi się wspominać...

Zanim ktoś znowu będzie miał do mnie pretensje o to dlaczego nazywam najeźdźców "orkami", niech najpierw przeczyta moje poprzednie komentarze (a piszę je co dnia), a nie od razu pisze jakieś "chatiełki" w komentarzach na Messengerze. Jak ktoś nie chce, to niech nie czyta - proste. Zwłaszcza jeżeli moja motywacja mu nie pasuje, a nowy czytelnik jednak chce humanizować homo orków.

Dziękuję wszystkim czytelnikom za wsparcie moralne, cieszy mnie bardzo to, że tylu osobom moje wpisy pomagają zrozumieć to co się dzieje. Pozdrawiam!

Хочу також привітати Всіх із українським Великоднем!

