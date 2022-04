Kozubel. 60 dzień inwazji: Ukraina wyzwoliła kolejnych 8 wsi, 80% rannych żołnierzy SZU wraca na front

To już drugi miesiąc tzw. Wielkiej Wojny, a faktycznie kolejnej, tym razem pełnoskalowej, fazy niewypowiedzianej wojny, która trwa de facto od wiosny 2014 roku. Pamiętam jak 8 lat temu wyglądała Wielkanoc i jak bardzo chcieliśmy z rodziną wiedzieć więcej o tym co się faktycznie dzieje w UA. Wiele się zmieniło przez te 8 lat, a już szczególnie w ciągu tych dwóch miesięcy.

1. SZRF podjęły próbę odbicia wyzwolonych wczoraj przez SZU wsi na północ od Charkowa. Nie udało im się. Nie mniej, rosyjskie oddziały nadal stacjonują w pobliżu miasta, co pozwala im na jego ostrzeliwanie artylerią.

2. Z rejonu Izjumu orkowie podjęli próby ataków w trzech kierunkach: na zachód (trasa P-79) na wieś Barabasziwka, na południe w kierunku wsi Paszkowe oraz na południowy wschód na wieś Dowheńke. Walki jeszcze trwają.

Ponadto SZRF koncentrują swe siły w rejonie Kupiańska, daleko na północ od Izjumu. Moim zdaniem mogą służyć jako potencjalne zabezpieczenie-rezerwy na wypadek ukraińskiego natarcia na ten rejon z celem zamknięcia orków pod Izjumem w kotle.

3. W rejonie Siewierodoniecka-Łysyczańska mają miejsce ataki orków. Próbowali zdobyć miasto Łyman i wieś Jacykiwkę, ale ponieśli porażkę. Trwają też ostre boje w Rubiżnym, gdzie obrońcy mieli poprawić swoje położenie dzięki kontratakom. Pod Popasną orkowie umacniają zdobyte pozycje oraz szykują się do nowych ataków.

4. SZRF atakowali znowu pozycje SZU pod Marinką. Orkowie próbowali również zdobyć Nowomychajliwkę.

5. Trwają walki z Mariupolu. Wbrew telewizyjnej ustawce Putin-Szojgu orkowie kontynuują ataki na Azowstal. Zresztą przewidywałem, że zakaz szturmów był jedynie fejkiem pod publikę.

6. SZU przeprowadziły udane natarcie w kierunku Chersonia. UA nacierali wzdłuż szosy M-14, wyzwalając po drodze 8 wsi i dochodząc do Kyseliwki.

7. 80% rannych żołnierzy SZU, GN, OT etc. wraca do służby. Myślę, że to bardzo dobry wynik, jeżeli nie jest przeszacowany. Zwłaszcza jeżeli weźmiemy pod uwagę jakimi strasznymi zasobami walki dysponują współczesne siły zbrojne.

mp/facebook/marek kozubel