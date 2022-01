Kraska: Omikron występuje już w 60 proc. wszystkich badanych próbek w Polsce

„Już widzimy, że wariant Delta zaczyna być wypierany przez wariant Omikron, który - jak wiemy - jest bardziej zakaźny” – powiedział wiceminister zdrowia Waldemar Kraska.

„Jeżeli spojrzymy na ostatni tydzień, wydaje się, że wariant Omikron występuje już w ponad 60 proc. wszystkich badanych próbek” – oznajmił wiceszef resortu zdrowia na antenie Programu Pierwszego Polskiego Radia. Waldemar Kraska przekazał też, że w Polsce potwierdzono dotąd 3935 przypadków Omikrona.

„Jesteśmy w piątej fali, ona niestety nabiera ciągle impetu. Jeżeli spojrzymy na dzisiejsze wyniki to mamy 57 262 nowe przypadki, czyli mniej więcej 400 mniej niż wczoraj. Ta wartość jest dość porównywalna z wynikiem wczorajszym. Jeśli popatrzymy tydzień do tygodnia, to w dalszym ciągu jest to duży wzrost. Widzimy, że skala nowych przypadków niestety narasta” – powiedział wiceminister Kraska.

Minionej doby, według informacji przekazanej przez Waldemara Kraskę, zmarło w Polsce 271 osób chorych na koronawirusa.

