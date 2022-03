Kreml grozi możliwością użycia broni jądrowej

Rosja ponownie prowadzi swoją politykę poprzez kolejne próby zastraszania całego świata zachodniego. Tym razem rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow w rozmowie ze stacją CNN mówił o możliwości użycia broni jądrowej.

Rosjanin stwierdził, że według polityki bezpieczeństwa Rosji użycie broni jądrowej jest możliwe jedynie „w przypadku zagrożenia jej istnienia”. Dziennikarka CNN Christine Amanpour, która rozmawiała z Pieskowem, stwierdziła na Twitterze:

„Putin zagroził możliwością użycia broni jądrowej, a jego rzecznik Dmitrij Pieskow odmówił wykluczenia jej użycia”.

President Putin has raised the threat of using nuclear weapons – and his spokesperson Dmitry Peskov refused to rule out their use, in an interview with me tonight. pic.twitter.com/uxQqncLGYN