Krytyka działań prezydent Dulkiewicz. Czy zaniedbuje ona swoje obowiązki w Gdańsku ?

Ostra krytyka działań prezydent Gdańsk była przedmiotem debaty podsumowującej rok 2019 w Gdańsku. Prezydent Dulkiewicz słowa krytyki usłyszała od przedsiębiorcy i lokalnego polityka Tomasza Rakowskiego.

,,Po ostatnich tygodniach odnoszę wrażenie, że pracuje pani na część etatu dla miasta, a część – dla Platformy Obywatelskiej na terenie całego kraju” –mówił Rakowski do Aleksandry Dulkiewicz podczas sesji Rady Miasta Gdańska.

Z krytyką działacza spotkały się wyjazdy prezydent miasta do Wrocławia czy Krakowa, po to by wspierać w kampanii wyborczej Rafała Trzaskowskiego. Lokalny działacz PiS podkreślał, że zamiast takich wyjazdów prezydent miasta powinna skupić się na problemach gdańskich dzielnic takich jak Chełm czy Szadółki. Zdaniem Rakowskiego Dulkiewicz zaniedbuje swoje obowiązki.

Tomasz Rakowski odniósł się też do udziału prezydent Dulkiewicz w Marszu Równości. Nie podobało mu się, że bierze w nich udział. Jego zdaniem powinna skupić się na pracy dla mieszkańców Gdańska. Swoje występienie zakończył mocnymi słowami dając prezydent wybór między pracą dla Gdańska a pracą dla Platformy Obywatelskiej."Albo pracuje pani dla Gdańska, albo dla krajowej Platformy"- mówił Rakowski.

Rr,dorzeczy.pl