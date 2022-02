Ks. Sławomir Kostrzewa: Pycha - największa przeszkoda w relacjach z Bogiem

Pycha jest największą przeszkodą w relacjach człowieka z Bogiem. Pycha, to skłonność, by mówić Bogu „nie”, by stawiać siebie na miejscu Boga, a swoje zdanie przedkładać nad Jego wolę i przykazania.

Pycha zniszczy każdą więź, jaka może zaistnieć między człowiekiem a Bogiem. Rodzice nie mogą lekceważyć przejawów pychy w życiu duchowym własnych dzieci. Często niestety nie potrafią odczytać właściwie tego, co dzieje się w duszy ich dzieci i lekceważą pychę, prowadząc do jej ugruntowania. Potrzeba uświadomić sobie i dziecku, co to jest pycha, co jest mocnym punktem dziecka i co należy rozwijać, a co jest słabością i jak to zwalczać. Zapis homilii wygłoszonej w kościele pw. św. Franciszka Borgia w Chicago, 9 października 2019 r.

