Ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski: Polska może być druga Irlandią!

Niebawem możemy się stać – pod względem religijnym – drugą Irlandią. Niestety takie niebezpieczeństwo rzeczywiście istnieje, bo w naszym polskim Kościele zachodzi wiele zjawisk, które doprowadziły Irlandię czy Hiszpanię, wcześniej kraje bardzo katolickie, do błyskawicznej i trwałej laicyzacji oraz do potężnego kryzysu. – podkreśla w najnowszej książce „Kościół ma być przezroczysty” ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski.

Ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski w rozmowie z Tomaszem Terlikowskim stawia precyzyjną diagnozę polskiego kościoła, który bez wątpienia zmaga się z dużym kryzysem. Czy Kościół w Polsce może stracić znaczenie społeczne, a świątynie opustoszeją? - Kościoła na pewno tak łatwo nie da się wyrugować. Ma on bowiem w Polsce wciąż duży prestiż jako instytucja. Świątynie jednak mogą pustoszeć, a jeszcze szybciej pustoszeć będą i nawet już pustoszeją sale, w których odbywają się lekcje katechezy, a co za tym idzie, seminaria i nowicjaty zakonne. – twierdzi Ks. Isakowicz- Zaleski.

Kapłan pytany o powody pustoszejących seminariów oraz coraz mniejszą liczbę kapłanów posługujących w polskim Kościele, wymienia kilka przyczyn. Skupia się w nich między innymi na migracji młodych ludzi do krajów zachodnich oraz niedojrzałości współczesnej młodzieży, odwołując się także do swojej drogi kapłańskiej - Nasze duszpasterstwo powołaniowe zwykle było nastawione na to, by budzić powołania w uczniach szkół średnich i potem wysyłać ich do seminariów – teraz tak się nie da. Osiemnasto­, dwudziestolatek nie jest w stanie podejmować dojrzałych decyzji. Dlatego myślę, że trzeba młodych zachęcać do studiów i dopiero wśród studentów prowadzić akcje powołaniowe. Dam tu własny przykład. Mój świętej pamięci ojciec pracował na uczelni; kiedy powiedziałem mu przed maturą, że idę do seminarium, to się bardzo obruszył. I nie chodziło o to, że wybrałem stan kapłański, ale o to, że jego zdaniem dziewiętnastolatek jest za młody i za głupi, żeby podejmować taką decyzję. Cały czas namawiał, żebym skończył studia świeckie, a później, jeśli będę chciał, to on – broń Boże – nie ma nic przeciwko seminarium.

Jako istotny powód małej liczby powołań podaje również celibat, o którego zniesieniu głośno dyskutowano ostatnio w kościele –Trzeba poważnie przemyśleć kwestię tego, jak sprawdzać, czy młody człowiek jest dojrzały do celibatu. To jest wielkie wyzwanie; znam wielu księży, którzy wprost mówią, że nie mieli pojęcia, na co się decydują. Tak zaczynają się dramaty.

Do swojej diagnozy zalicza również istniejący współczesny wzorzec księdza, daleko odbiegający od ideału - Jest jeszcze jeden element tej diagnozy, o którym mówią szczególnie osoby zajmujące się powołaniami. Zwracają uwagę na fakt, że wzorzec kulturowy księdza jest paskudny, bo zarzuty o pedofilię, bo film Kler, bo lustracja, bo homolobby, bo ciągłe mówienie o problemach...

Książka „Kościół ma być przezroczysty” ks. Tadeusza Isakowicza- Zaleskiego oraz Tomasza Terlikowskiego ukazała się właśnie nakładem Wydawnictwa Esprit.

