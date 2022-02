,,Kto wszczyna wojnę jest przeciw ludzkości’’. Papież rozmawiał z prezydentem Ukrainy

„Kto wszczyna wojnę jest przeciw ludzkości” – powiedział dziś w czasie modlitwy Anioł Pański papież Franciszek. Cały świat, zwłaszcza licznie zgromadzeni na Placu św. Piotra Ukraińcy, czekał na słowa papieża Franciszka dot. rosyjskiego barbarzyństwa. Wcześniej Ojciec Święty rozmawiał z prezydentem Ukrainy.

Plac św. Piotra był dziś niebiesko-żółty. Widząc ukraińskie flagi Ojciec Święty pozdrowił Ukraińców w ich własnym języku: „Sława Isusu Chrystu”.

- „W tych dniach zostaliśmy wstrząśnięci czymś tragicznym: wojną. Wielokrotnie modliliśmy się o to, aby nie została obrana ta droga. I nie przestajemy o tym mówić, wręcz przeciwnie: błagamy Boga coraz intensywniej. Dlatego ponawiam wobec wszystkich zaproszenie, by uczynić 2 marca, Środę Popielcową, dniem modlitwy i postu w intencji pokoju na Ukrainie. Dzień, w którym będziemy blisko narodu ukraińskiego i wszyscy będziemy czuli się braćmi, błagającymi Boga o koniec wojny”

- mówił papież.

Wczoraj prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski informował o telefonicznej rozmowie z Ojcem Świętym.

- „Naród ukraiński czuje duchowe wsparcie Jego Świątobliwości”

- napisał.

Thanked Pope Francis @Pontifex for praying for peace in Ukraine and a ceasefire. The Ukrainian people feel the spiritual support of His Holiness.