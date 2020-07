Kto zostanie następcą Adama Bodnara?

,,Rzeczpospolita” informuje o tym, że strona społeczna zgłosi swoją propozycję na następcę Adama Bodnara. Ma to być pomysł na to, aby Rzecznik Praw Obywatelski nie był powiązany z polityką. Kandydatką na RPO ma być Zuzanna Rudzińska-Bluszcz. Swoich kandydatów najpewniej zaproponuje też Prawo i Sprawiedliwość oraz Koalicja Obywatelska. Nie wiadomo co zrobi Lewica.

Zuzanna Rudzińska-Bluszcz to prawniczka. Pełni obecnie funkcje głównej koordynatorki ds. strategicznych postępowań sądowych w biurze RPO. W przeszłości była m.in. członkinią zespołu ds. kobiet przy Naczelnej Radzie Adwokackiej.

Przypomnijmy, że swoich kandydatur na Rzecznika Praw Obywatelskich nie przedstawiły jeszcze kluby w Sejmie. Mówi się już o pierwszych nazwiskach, które mogą się pojawić. Na początku lipca mówiło się wiele o tym, że PiS przedstawi kandydata, którym ma być poseł tej partii Bartłomiej Wróblewski. To ceniony specjalista od prawa konstytucyjnego. Opowiada się za zaostrzeniem prawa aborcyjnego. Wciąż nie wiadomo czy Prawo i Sprawiedliwość zdecyduję się właśnie na kandydaturę Wróblewskiego czy może przedstawi kogoś innego na RPO.

Nie wiadomo kogo wystawi jako kandydata Koalicja Obywatelska. Mówi się o tym, że KO postawi na Sylwię Gregorczyk-Abram. Jest ona adwokatką. Stała się znana szerszemu gronu, gdy pomagała przy sprawach o zakaz dystrybucji naklejek »strefa wolna od LGBT«" . Nie wiadomo wciąż kogo wystawić mogłaby Lewica.

rr, polsatnews.pl