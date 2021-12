Kukiz o USA i „lex TVN”: Amerykanie powinni wzmocnić w Polce wojska NATO, jeśli się boją o swój kapitał

Gościem na antenie Polskiego Radia 24 był we wtorek poseł Paweł Kukiz. Pytany był m.in. o to, jaką decyzję jego zdaniem powinien podjąć prezydent Andrzej Duda w sprawie nowelizacji tzw. ustawy medialnej, która w ubiegły piątek została przegłosowana przez Sejm, po wcześniejszym odrzuceniu weta Senatu i czeka na decyzję prezydenta w sprawie jej podpisania.

Nowelizacja ta uszczelnia i uściśla przepisy, które w naszym kraju obowiązują już od 2004 r., które stanowią, że właścicielem telewizji czy radia działających na podstawie polskich koncesji mogą być podmioty z udziałem zagranicznym, pozaeuropejskim nieprzekraczającym 49 proc.

– Skoro Stany Zjednoczone niepokoi kwestia bezpieczeństwa ich kapitału w Polsce, to może powinny wzmocnić tu opiekę wojskową NATO – powiedział Paweł Kukiz. Dodał też, że tego właśnie argumentu jego zdaniem powinien użyć prezydent Andrzej Duda w rozmowach z Amerykanami.



– To jest autonomiczna decyzja prezydenta, który jest reprezentantem całego narodu, mogę powiedzieć jedynie tyle, że prezydent powinien myśleć o tej ustawie medialnej w dosyć szerokim kontekście, nawet w kontekście międzynarodowym – dodał lider Kukiz'15.

– Skoro Stany Zjednoczone, jak słyszę z doniesień, są zaniepokojone bezpieczeństwem amerykańskiego kapitału w Polsce, to jeżeli chcą ten kapitał zabezpieczać, to powinni go zabezpieczać nie tylko mocą jakiegoś nacisku na zachowanie status quo w TVN, ale zabezpieczyć powinni flankę wschodnią w sytuacji międzynarodowej, wzmocnić opiekę wojskową NATO w Polsce, może w tym kierunku będzie pan prezydent szedł w negocjacjach – stwierdził poseł Kukiz.

