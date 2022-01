Kukiz wypomina Konfederacji głosowanie. ,,Teraz amerykańska firma ich wstrzymała’’

Paweł Kukiz uszczypliwie skomentował sprawę zablokowania profilu Konfederacji na Facebooku. Przypomniał w tym kontekście, że wcześniej posłowie Konfederacji wstrzymali się w czasie głosowania nad ustawą medialną, broniąc w ten sposób innej amerykańskiej firmy.

W środę Facebook zablokował obserwowany przez 671 tys. użytkowników profil Konfederacji. Jako powód podał naruszenie „standardów społeczności” i złamanie regulaminu w związku z publikacjami na temat pandemii koronawirusa. Na dzisiejszej konferencji prasowej w Sejmie parlamentarzyści tego ugrupowania zaprezentowali projekt ustawy, która zakłada możliwość nałożenia przez PKW kary na właściciela serwisu ograniczającego dostęp do swojego medium organizacji politycznej.

Do sprawy odniósł się w rozmowie z wPolsce.pl Paweł Kukiz.

- „To oczywiście bulwersujące, ale powiem złośliwie, że argumentem Konfederacji ws. Ustawy medialnej był interes amerykańskiego kapitału, zainwestowanego w TVN. Dlatego się wstrzymali. No to Facebook z amerykańskim kapitałem wstrzymał teraz Konfederację. Bulwersujące jest także to, że jeden światopogląd całkowicie zdominował fabryki medialne. To bardzo niebezpieczne”

- powiedział polityk.

Wskazał, że sam również doświadczył machinacji ze strony internetowych gigantów.

kak/wPolityce.pl