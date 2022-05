,,Kultura’’ i ,,szacunek’’ w wydaniu Sikorskiego. Polityk PO atakuje poseł Siarkowską

Poseł Anna Maria Siarkowska poinformowała dziś, że odeszła z Prawa i Sprawiedliwości, aby dołączyć do Solidarnej Polski Zbigniewa Ziobry. To sprowokowało Radosława Sikorskiego z Koalicji Obywatelskiej do opublikowania obraźliwego wpisu na temat parlamentarzystki i jej nowej formacji.

Poseł Anna Maria Siarkowska oświadczyła na dzisiejszej konferencji prasowej, że dołącza do ugrupowania Zbigniewa Ziobry.

- „Bez Solidarnej Polski budowanie konserwatywnej prawicy jest niemożliwe. Ludzie SP to ludzie pracowici. To wspólnota oparta o wzajemny szacunek i dialog”

- powiedziała parlamentarzystka.

Jej decyzję postanowił w mediach społecznościowych skomentować europoseł KO Radosław Sikorski.

- „Słusznie. Szury antyszczepionkowe i antyeuropejskie razem”

- napisał były szef polskiej dyplomacji.

kak/Twitter, DoRzeczy.pl