Lewica składa projekt ustawy o obowiązkowych szczepieniach. Co zrobi z tym PiS?

Posłowie Lewicy poinformowali o złożeniu projektu ustawy o obowiązkowych szczepieniach przeciwko koronawirusowi.

Na dzisiejszej konferencji prasowej w tej sprawie wystąpili Krzysztof Gawkowski, Adrian Zandberg, Włodzimierz Czarzasty, Joanna Scheuring-Wielgus oraz Anna Maria Żukowska. Konferencja odbyła się pod hasłem "TAK dla obowiązkowych szczepień".

"Rząd PiS abdykował w walce z pandemią ale Lewica zgłasza odważny i mocny postulat! Czas na obowiązkowe szczepienia i dość z igraniem ludzkim życiem!" - napisał na Twitterze Gawkowski.

- Występujemy z ważnym komunikatem. Mamy do czynienia z abdykacją rządu. Czwarta fala przybrała bardzo dużą falę. Od blisko czterech tygodnik premier Morawiecki i minister Niedzielski nie zrobili nic, żeby ograniczyć wzrost zachorowań, a jednocześnie nie mówią nic na temat zastraszających statystyk – w Polsce mamy największą liczbę zgonów na mieszkańca spośród państw Unii Europejskiej. W Polsce mamy najwięcej osób na kwarantannie od dwóch lat, czyli od początku pandemii koronawirusa. W Polsce mamy bardzo dużo ludzi w szpitalach, którzy są niezaszczepieni. 88 proc. wszystkich osób hospitalizowanych, to ludzie niezaszczepieni - mówił Gawkowski.

- Apeluję do prezydenta, apeluję do ministra zdrowia, apeluję do premiera, zacznijcie reagować. Wnosimy jednoznaczny projekt ustawy. Taki, który naszym zdaniem pomoże Polkom i Polakom. Osoby dorosłe są zobowiązane do poddania się szczepieniom. Jeżeli ktoś będzie unikał szczepień, uważamy, że powinien podlegać karze grzywny - wtórował mu Czarzasty.

W ocenie wymienionych wyżej polityków pracodawcy powinni mieć dostęp do danych na temat szczepień pracowników. Zaapelowali również do rządu, aby rekomendacje członków Rady Medycznej przy Kancelarii Premiera były znane opinii publicznej, co jest słusznym postulatem.

