Majątki rosyjskich oligarchów. Premier: Namawiam Szwajcarię do ich zamrożenia

Premier Mateusz Morawiecki spotkał się w Warszawie z prezydentem Konfederacji Szwajcarskiej Ignazio Cassisem, z którym rozmawiał o wojnie na Ukrainie, sytuacji humanitarnej, pomocy dla uchodźców i sankcjach wobec Rosji. Na wspólnej konferencji prasowej szef polskiego rządu przekazał, że namawia Szwajcarię do zamrożenia majątków rosyjskich oligarchów w tym kraju.

Na wspólnej konferencji prasowej z prezydentem Szwajcarii Mateusz Morawiecki mówił o zbrodniach wojennych, których Rosjanie dopuszczają się na Ukrainie. Wskazał, że w czasie spotkania omówiono, w jaki sposób Szwajcaria może włączyć się w działania przeciwko Rosji. Zauważył, że w Szwajcarii wielu rosyjskich oligarchów ulokowało swoje majątki.

- „Tam muszą one zostać również w odpowiedni sposób potraktowane. Czyli zamrożenie, konfiskata majątków oligarchów rosyjskich w Szwajcarii. I do tego namawiałem pana prezydenta, żeby Szwajcaria bardzo zdecydowanie do tego tematu podeszła”

- oświadczył szef polskiego rządu.

Podziękował też za gotowość Szwajcarii do prac przy kolejnych pakietach sankcji na Rosję i niesienia pomocy humanitarnej uchodźcom z Ukrainy.

O konfiskacie rosyjskich majątków w Polsce premier będzie rozmawiał dziś z przedstawicielami opozycji parlamentarnej.

- „Z jednej strony mamy konstytucyjne ograniczenia takiego działania, związane z prawem własności, a z drugiej – coraz więcej Polaków nie rozumie, dlaczego, skoro Włosi konfiskują jachty rosyjskich oligarchów, my nie możemy takich działań przeprowadzić w naszym kraju”

- zauważył Morawiecki w rozmowie z „Wprost”.

🇵🇱🇨🇭 Premier @MorawieckiM w #KPRM: W normalnych czasach byłoby wiele tematów bilateralnych do omówienia, które oczywiście częściowo omówiliśmy, ale głównym tematem rozmów jest Ukraina. Dyskutowaliśmy o tym, jak można pomóc Ukrainie w walce o suwerenność i o kryzysie humanitarnym. pic.twitter.com/VwVcpB5KqQ — Kancelaria Premiera (@PremierRP) March 21, 2022

