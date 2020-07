Maleńczuk atakuje PiS i chce wyjechać z Polski

Maciej Maleńczuk był gościem Doroty Wysockiej-Schnepf w ‚Temacie dnia’ dla Gazety Wyborczej Kolejny celebryta w mediach „totalnej opozycji” mówi jak to nienawidzi PiS-u i myśli by emigrować z kraju. Piosenkarz wprost zaatakował polityków partii rządzącej.

Dodał też, że boi się, iż PiS wyprowadzi Polskę z Unii Europejskiej, w związku z czym przyznał, że myśli o emigracji. Jak to celebryci mają w zwyczaju dużo mówią o wyjeździe z Polski, ale nigdzie sie zazwyczaj nie wybierają.Maciej Maleńczuk to jawny sympatyk „totalnej opozycji”. Odniósł się w ,,Gazecie Wyborczej” do reparacji od Niemiec. Bardzo krytycznie mówił o tych działaniach rządu.

Jego zdaniem władza mu nic nie zrobiła złego , ale ,,Człowiek na pewnym poziomie powinien jednak pomyśleć szerzej, i myśląc szerzej to już nie żyje mi się wygodnie” Maleńczuk atakował ostro Prawo i Sprawiedliwość i chce wyemigrować z naszego kraju. Czy spełni swoje zapowiedzi? Takie pomysły miało już wielu celebrytów.

rr, wyborcza.pl