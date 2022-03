Mariupol. Kolejna druzgocąca akcja wojsk Ukrainy – kompania rosyjskich czołgów kompletnie rozbita w okolicy miasta

Jak poinformował w poniedziałek sztab Operacji Połączonych Sił Zbrojnych Ukrainy, żołnierze ukraińskiej piechoty morskiej i pułku Azow, którzy bronią Mariupola kompletnie rozbili kompanię rosyjskich czołgów, sześć opancerzonych wozów bojowych i 40 agresorów w pobliżu miasta. To w tym mieście wojska rosyjskie już dwukrotnie złamały umowę i ostrzelały korytarze humanitarne.



Mariupol jest szczególnie atakowany przez okupacyjne wojska rosyjskie. Co więcej Rosja już dwa razy uniemożliwiła ewakuację ludności cywilnej ostrzeliwując korytarze humanitarne i łamiąc ustalenia, na które wcześniej przystała. Ponadto w dniu dzisiejszym Czerwony Krzyż poinformował o zaminowaniu przez wojska rosyjskie jednej z dróg, którą miała się odbywać ewakuacja ludności.

– Rosyjscy okupanci ponoszą ogromne straty w bitwach o Mariupol. Tak więc dzisiaj piechota morska i żołnierze pułku Azow zniszczyli całą kompanię czołgów wroga, a także sześć opancerzonych wozów bojowych i około 40 najeźdźców – podaje w komunikacie ukraiński sztab.

Mariupol jest obecnie odcięty bez wody, prądu, ogrzewania i łączności i od trzech dni to miasto czeka na „zielony korytarz”.

- Jednak okupanci od razu wykorzystują go do własnych celów: rozpoczynają ostrzał, a potem przegrupowują swoje wojska, by zająć korzystniejsze pozycje – czytamy dalej w komunikacie.

mp/pap/portal tvp info