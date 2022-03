Mariupol. Sowieccy żołdacy przez kilka dni gwałcili matkę na oczach synka. Chłopczyk osiwiał, a kobieta nie żyje

– Widzieliśmy, jak wyglądają obrazy z Mariupola, z innych miast, także jest oczywiste, z jaką traumą musi się to wiązać. Rozmawiałam dwa dni temu z ministrem spraw wewnętrznych Ukrainy, który mówił o systematycznych gwałtach na kobietach, często na oczach dzieci, czego dokonują rosyjscy żołnierze, więc nie ma żadnej wątpliwości, że ci uchodźcy są straumatyzowani – powiedziała komisarz UE do spraw wewnętrznych Ylva Johansson.

Ukraińskie służby informują o coraz częstszych gwałtach rosyjskich żołnierzy na kobietach podczas agresji Rosji na Ukrainę. To bestialstwo dzieje się to często na oczach dzieci. Do jednej z takich makabrycznych sytuacji doszło w Mariupolu.

Informację o tej brutalnej zbrodni zamieściło w mediach społecznościowych ukraińskie Ministerstwo Obrony.

„W Mariupolu okupanci na zmianę gwałcili kobietę przez kilka dni na oczach jej 6-letniego syna. Kobieta zmarła, a włosy małego chłopca posiwiały. To nie jest scena z filmu. Gwałt, przemoc i morderstwo – to jest rosyjski świat” – czytamy we wpisie ukraińskiego MON-u.

W ocenie Johansson, Europa znajduje się obecnie w największym kryzysie uchodźczym od końca II wojny światowej. Według najnowszych danych do Europy przybyło już około 3,8 mln uchodźców.

mp/portal tvp info/twitter