Mark Kozubel: 17 dzień inwazji Rosji na Ukrainę. Ochotnicy Legionu Cudzoziemskiego przyjeżdżają z aż 52 krajów

1. Nadal ciężko jednoznacznie stwierdzić, czy armia białoruska uderzy na UA. Różne są też oceny co do sił, które BulbenFuhrer będzie mógł wysłać do walki. Nad granicę z UA ma zostać wysłanych 6 BTG (razem ok. 6 tys. żołnierzy). Siły nie wystarczające do uzupełnienia frontu do granicy z PL bez dodatkowego wsparcia orków.

2. W pobliżu rezerwatu czarnobylskiego ktoś, prawdopodobnie orkowie, wzniecił pożar. Być może będzie to środek nacisku na UA oraz UE.

3. Na zachód od Kijowa nadal trwają walki. Orkowie próbują, na razie z marnym skutkiem przedrzeć się do Fastowa, a potem dalej na południe. Walki toczą się m.in. w okolicach Makarowa oraz wzdłuż szosy żytomierskiej.

4. Pod Czernihowem 1 Brygada Pancerna SZU, wspierana przez OT, odniosła kolejne sukcesy. UA udało się zniszczyć oddział rosyjskiej artylerii samobieżnej (wyposażonej w armatohaubice Msta-S). Pod wsią Roziwka przy szosie M-02 artyleria 128 Samodzielnej Brygady Górsko-Szturmowej rozniosła inny oddział orków.

5. Pod Sumami OT zaatakowała inny oddział artylerii samobieżnej orków. UA zdobyli kilka armatohaubic Msta-S.

6. W Charkowie schwytano kolejnych dywersantów RF. Nadal trwa też ostrzał miasta, przy czym orkowie bombardują też miasteczko Derhaczi, z którego zostali niedawno wyparci.

7. Na Donbasie sytuacja skomplikowana. Na razie orkowie nie mogą zdobyć Łysyczańska i Siewierodoniecka, dlatego oba miasta są ostrzeliwane, szczególnie to drugie. Obecnie 70% obwodu łuhańskiego jest okupowana.

Toczą się walki pod Awdijiwką i Jasynuwatą w pobliżu Doniecka.

Wołnowacha została już zajęta przez orków. Miasto jest jednak w totalnej ruinie. Oczywiście ostateczna utrata Wołnowachy niestety komplikuje sytuację oblężonego Mariupola.

Tymczasem w samym Mariupolu trwają walki. Z rana gwardziści z Pułku Azow przeprowadzili udany wypad, w którym zdobyli kilka czołgów T-72B3, które należały do BTG z 102 Pułku 150 Dywizji Strzelców SZRF (źródła UA podają, że ta BTG została ostatecznie zniszczona). Obecnie trwa atak orków od strony północno-zachodniej oraz z południowego-wschodu przez dzielnicę Wynohradne i przy plaży.

8. W obwodzie zaporoskim orkowie głównie terroryzują ludność. Na zachód od Orichowa rosyjski czołg rozjechał samochód osobowy (zginęli rodzice z dzieckiem). Bombadowane są Hulajpole i Komyszuwacha pod Zaporożem.

9. W nocy i z rana doszło do chaotycznego ostrzału Mikołajowa. Nie trafiono ani jednego celu wojskowego, straty poniosła głównie infrastruktura cywilna oraz budynki mieszkalne.

Zgodnie z zapowiedzią gubernatora mikołajowskiego Witalija Kima, siły UA w tym obwodzie nie będą czekać na nadejście posiłków dla orków i zaczęli szarpać przeciwnika. Jeden z oddziałów RF został odcięty bo UA zniszczyli most pontonowy postawiony na jednej z rzek. Pod wsią Huriewka oddziały UA zaatakowały siły przeciwnika.

10. Orkowie zaczęli ostrzeliwać rakietami lotniska w różnych punktach UA. Jedna rakieta spadła pod Kropywnyckim, inna na Dniepr (drugą nad tym miastem zestrzeliła opl/opr UA). Najgorzej pod Wasylkowem, gdzie na lotnisko wojskowe spadło aż 8 rakiet. Pas, hangar oraz skład paliwa i amunicji zostały zniszczone. Informacji o stratach lotnictwa UA brak.

11. Pojawiły się również bardziej konkretne informacje o stratach sił broniących UA: to ok. 1300 poległych z SZU, GN, OT, SG, SBU i policji.

Orkom nie udało się rozbić ani jednej formacji szczebla brygady lub pułku. Straty UA w ludziach są ok. 10 razy mniejsze niż przeciwnika. Straty lotnictwa UA wyniosły zaledwie 20% maszyn.

Straty w broni pancernej nie są małe, ale nie są też krytyczne. Liczbę utraconych czołgów można w dużej mierze uzupełnić tymi przejętymi od orków + UA posiada jeszcze grubo ponad tysiąc czołgów w rezerwie (głównie T64 różnych modyfikacji i może parę setek T-72, ciężko mi ustalić faktyczną liczbę dostępnym T-80UD i T-80BW znajdujących się w rezerwie). Tak samo krytyczna jeszcze nie jest liczba utraconych BWP i BTR (razem stracono kilkaset pojazdów). W jutrzejszej analizie spróbuję ustalić przybliżoną liczbę utraconego przez UA sprzętu.

12. Rośnie liczba ochotników Legionu Cudzoziemskiego UA. Najwięcej prawdopodobnie będzie Kanadyjczyków (500 już jest, kolejnych 1000 rusza w drogę), którym już formują odrębny batalion. Ok. 600 Czechów, podobna liczba Szwedów i sporo Amerykanów i Brytyjczyków już przybyła lub zmierza do UA. W Legionie ma już służyć nawet paruset Finów, a do tego są ochotnicy z państw Ameryki Łacińskiej. Ogółem ochotnicy pochodzą aż z 52 państw.

Rośnie też stale liczba ukraińskich ochotników do SZU, GN i OT.

13. W Melitopolu orkowie porwali mera miasta w trakcie protestów przeciwko okupacji. Porwano również jedną z działaczek społecznych i antykorupcyjnych.

14. Putin "zalegalizował" grabież i akty szabrownictwa swoich orków. Od tej pory tłuki mają być samowystarczalne na terytorium UA. Świadczy to z jednej strony o ich desperacji i problemach z logistyką, z drugiej chcą w ten sposób wzmocnić morale oraz zastraszyć ludność cywilną.

mp/facebook/marek kozubel