Marsjańskie perspektywy Chin

Chińska misja na marsa nosi nazwę Tianwen-1. Ma na celu lepsze poznanie ,,Czerwonej planety”. Misja chińska została dostrzeżona przez kamerę NASA. Chiński Łazik udało się uchwycić amerykańskim teleskopem.

Chiny rozpoczęły misję Tianwen-1. Wystrzelono rakietę wystrzelono rakietą w kosmos lądownika z łazikiem. Tymczasem lecący ładunek udało się uchwycić specjalną kamerą NASA, która normalnie służy do obserwowania asteroid. Udało się tego dokonać z wykorzystaniem teleskopu ATLAS-MLO.

Tianwen-1 doleci do Czerwonej Planety w lutym 2021 roku. Na tym nie koniec, bo lądowanie na powierzchni Marsa nie jest prostym zadaniem i wymagać będzie wiele wysiłku. To pierwsza tego typu misja Państwa Środka na Czerwonej Planecie. Tam wkrótce poleci także nowy łazik NASA.

During routine survey operations for hazardous #asteroids for @NASA’s #PlanetaryDefense Coordination Office, the @fallingstarIfA ATLAS-MLO telescope spotted China’s Tianwen-1 on its way to #Mars. Bon Voyage Tianwen-1! pic.twitter.com/Kc5SQjljgc