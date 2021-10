,,Maski opadły’’. Timmermans lobbuje na rzecz Gazpromu?

Komisja Europejska i Parlament Europejski domagają się śledztwa przeciwko rosyjskiemu Gazpromowi, którego manipulacje odpowiadają za drastyczny wzrost cen gazu w Europie. Tymczasem w obronie rosyjskiego giganta staje… komisarz Frans Timmermans.

W wywiadzie dla bułgarskiej telewizji bTV wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Frans Timmermans stwierdził, że Rosja „wypełnia swoje kontrakty na dostawy gazu”.

- „Popyt na gaz na globalnym rynku jest jednak ogromny. Są problemy w Chinach i Rosja stara się dostarczyć maksymalne ilości gazu także do Chin”

- mówił polityk.

- „Ale nie ma powodów uważać, że Rosja manipuluje rynkiem gazu”

- przekonywał.

Słowa holenderskiego polityka wywołały falę komentarzy internautów. Niektórzy zastanawiają się, czy Timmermans śladem m.in. byłego kanclerza Niemiec Gerharda Schroedera, przygotowuje się do kariery w Gazpromie.

Putinowską narrację powiela vice KE, człowiek roku @gazetawyborcza , odpowiadający za zielone szaleństwo, czyli jak gospodarczo zrujnować Europę(neutralność klimatyczna do 2055, zero diesela,węgla, gazu, atomu, tylko słońce, wiatraki i elektryki😂).Putin lubi to. Zero zdziwień🤷‍♂️ pic.twitter.com/9HNWfFqUiJ