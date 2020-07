Mastalerek: Obawiam się, że w ostatnim tygodniu ta kampania sięgnie dna. Ataki na Andrzeja Dudę są całkowicie poniżej jakiegokolwiek poziomu krytyki

W „Rozmowie Piaseckiego” TVN24 Marcin Mastalerek mówił na temat sukcesów dotychczasowej 5-letniej prezydentury Andrzeja Dudy oraz skomasowanych ataków, które są kierowane w kierunku jego osoby.

Mastalerek stwierdził:

- Myślę, że prezydent spokojnie przedstawia sukcesy swojej prezydentury, właśnie w tej kampanii i odpowiada na brutalne ataki, bo jest brutalnie atakowany. Widzieliśmy co się dzieje w ostatnich dniach. Obawiam się, że niestety w ostatnim tygodniu ta kampania naprawdę sięgnie dna, dlatego że te ataki są całkowicie poniżej jakiegokolwiek poziomu krytyki

Dodał też:

- Widzę, co się dzieje w internecie, widzę kalumnie, które są wypisywane, później kasowane przez prominentnych posłów PO. To naprawdę źle wygląda. Najpierw zaczęło się od obrażania wyborców, po zwycięstwie w I turze, prezydenta Dudy. Teraz widzę jakieś insynuacje, po chwili kasowane na kontach twitterowych. To jest obrzydliwe.

Zauważył także:

- Jako człowiek, który sobie siedzi i patrzy z boku, przygląda się, chciałbym jednak porównywać programy kandydatów i chciałbym porównywać ich wizje, a nie to, co gdzieś zaplecze jednego z kandydatów w sposób obrzydliwy próbuje przemycać jakimiś, również za pomocą botów i fejkowych kont.

Oraz:

- Mam nadzieję, że ta kampania w ostatnim tygodniu tak nie będzie wyglądała. Wszyscy wiemy o co chodzi. Pan przecież jest aktywny w mediach społecznościowych. Dobrze, że te rzeczy są szybko kasowane, ale tak nie powinni zachowywać się politycy PO czy ich zaplecze, nawet wtedy, kiedy puszczają ich nerwy

