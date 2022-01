Matki księży błagają papieża o dostęp do tradycyjnej liturgii

Przywiązani do liturgii w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego katolicy nie mogą pogodzić się z decyzją papieża Franciszka, który swoim motu proprio Traditionis custodes z lipca ub. roku drastycznie ograniczył możliwość celebracji w tym rycie. We Francji powołano stowarzyszenie La Voie Romaine. Jego członkowie odbędą pielgrzymkę z Paryża do Rzymu, aby tam przekazać Ojcu Świętego listy wiernych, którzy błagają go o złagodzenie wprowadzonych ograniczeń.

Pielgrzymkę poprowadzi grupa matek księży.

- „Zaniosą nasze świadectwo z tą wrażliwością, jaką ma tylko serce matki”

- powiedziała w rozmowie z National Catholic Register założyciel stowarzyszenia Benoît Sévillia.

Pielgrzymka wyruszy 6 marca i dotrze do Rzymu 1 maja. Listy z Francji i całego świata organizacja przyjmuje do dnia poprzedzającego wymarsz pielgrzymki. Można je wysłać za pośrednictwem strony internetowej La Voie Romaine lub mailem.

- „Celem jest pokazanie papieżowi, że serce Kościoła bije także w takich chrześcijanach, zwłaszcza w takich krajach, jak Francja”

- mówi inicjator pielgrzymki.

Sévillia podkreśla, że podtrzymanie wprowadzony przez Franciszka zasad spowoduje chaos wśród tysięcy katolików, którzy tracą dostęp do umiłowanej przez siebie liturgii.

- „Mam nadzieję, że Rzym będzie tego świadom; być może nie wiedzą, jak wielkie wywołało to trzęsienie ziemi, zwłaszcza wśród młodych ludzi, bardzo przywiązanych do całego tego tradycyjnego świata”

- podkreśla.

kak/ncregister.com, PCh24.pl