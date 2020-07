Mazurek kontra Mosbacher: TVN24 czy WSI24?

Do dosyć ostrej wymiany zdań doszło pomiędzy Beatą Mazurek a ambasador USA w Polsce Georgette Mosbacher. Powodem do dyskusji było wycofanie się sztabu Rafała Trzaskowskiego z udziału ich kandydata z debaty w Końskich. Za to pod przykryciem mediów głównie z niemieckim kapitałem oraz tych przeciwnych rządowi oraz obecnemu i ubiegającemu się o reelekcję prezydentowi Andrzejowi Dudzie, sztab kandydata KO organizuje coś co określił jako „Arenę prezydencką”, którą to „debatę” określono już jako „heppening polityczny Rafała Trzaskowskiego pod osłoną sprzyjających mu mediów”.

Na Twitterze Beata Mazurek włączyła się do tej dyskusji:

- Trzaskowski boi się debaty z Polakami. Woli ustawioną debatę w WSI 24 i niemieckim Onecie. To przykład pogardy dla wyborców z mniejszych miejscowości. Mieszkańcy Końskich i Polacy już niedługo wystawią mu rachunek.

Na ten spis zareagowała ambasador USA w Polsce Georgette Mosbacher:

- Dobrze Pani wie, że szerzy Pani coś, co jest absolutnym kłamstwem, sugerując że TVN to WSI. Powinna się Pani wstydzić. To jest poniżej godności osoby, która reprezentuje Polaków

Z kolei na wpis pani ambasador ponownie odpowiedziała Mazurek:

- Pani @USAmbPoland nie wie Pani tego?1/2 A.Macierewicz pytany o twierdzenia raportu,że ITI powstał dzięki wojskowym służbom PRL,Macierewicz odesłał do wyjaśnień G. Żemka (taj. wsp.WSI), byłego dyr.FOZZ,przyznał on,że był agentem służb wojska PRL.

Oraz:

2.W raporcie napisano http://m.in., że wywiad wojskowy PRL „podejmował wysiłki powołania firmy telewizyjnej”. Celem powołania tego rodzaju firmy miało być ułatwienie plasowania agentury na Zachodzie. Pozwany przez TVN wygrał

Trzaskowski boi się debaty z Polakami. Woli ustawioną debatę w WSI 24 i niemieckim Onecie. To przykład pogardy dla wyborców z mniejszych miejscowości. Mieszkańcy Końskich i Polacy już niedługo wystawią mu rachunek. https://t.co/D3mqU5CYvV — Beata Mazurek (@beatamk) July 5, 2020

.@BeataMK - dobrze Pani wie, że szerzy Pani coś, co jest absolutnym kłamstwem, sugerując że TVN to WSI. Powinna się Pani wstydzić. To jest poniżej godności osoby, która reprezentuje Polaków. — Georgette Mosbacher (@USAmbPoland) July 6, 2020

Pani @USAmbPoland nie wie Pani tego?1/2 A.Macierewicz pytany o twierdzenia raportu,że ITI powstał dzięki wojskowym służbom PRL,Macierewicz odesłał do wyjaśnień G. Żemka (taj. wsp.WSI), byłego dyr.FOZZ,przyznał on,że był agentem służb wojska PRL. — Beata Mazurek (@beatamk) July 6, 2020

2.W raporcie napisano https://t.co/25HYtNTFma., że wywiad wojskowy PRL „podejmował wysiłki powołania firmy telewizyjnej”. Celem powołania tego rodzaju firmy miało być ułatwienie plasowania agentury na Zachodzie.



Pozwany przez TVN wygrałhttps://t.co/YMtBBHEbtV — Beata Mazurek (@beatamk) July 6, 2020



mp/twitter/fronda.pl