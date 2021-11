Merkel rozmawiała z Łukaszenką o korytarzu humanitarnym? Zaskakujące doniesienia

Według informacji przekazanych przez rzeczniczkę Łukaszenki, w czasie rozmowy z Angelą Merkel białoruski dyktator zaproponował jej utworzenie korytarza humanitarnego do Niemiec dla 2 tys. migrantów znajdujących się obecnie przy granicy z Polską.

Konflikt na granicy Unii Europejskiej z Białorusią ustępująca kanclerz Niemiec Angela Merkel postanowiła rozwiązać ponad głowami unijnych partnerów. Najpierw zadzwoniła w tej sprawie do prezydenta Rosji prosząc go, aby zainterweniował u białoruskich władz. Władimir Putin polecił jej jednak rozmawiać bezpośrednio z Łukaszenką. Merkel rozmawiała więc z nim najpierw w poniedziałek, a ponownie wczoraj. Co niemiecka kanclerz ustaliła z samozwańczym przywódcą Białorusi?

Rzeczniczka Łukaszenki Natalla Ejsmant poinformowała, że w czasie pierwszej rozmowy Łukaszenka zaproponował, aby Unia Europejska stworzyła korytarz humanitarny z polsko-białoruskiej granicy do Niemiec dla 2 tys. migrantów.

- „My bierzemy na siebie zobowiązanie do działania na rzecz powrotu pozostałych 5 tys. do ojczyzny. I Angela Merkel, zgodnie z tymi ustaleniami, będzie prowadzić negocjacje z UE, w tym w sprawie organizacji korytarza humanitarnego do Niemiec”

- oświadczyła Ejsmant.

Lukashenko and Merkel discussed the creation of a humanitarian corridor between Belarus and Germany for the 2,000 migrants currently in a border camp, in exchange Belarus agreed to send the remaining 5,000 migrants back home, Lukashenko's spokesperson says. pic.twitter.com/ihKeVUfomh