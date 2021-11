Micheil Saakaszwili w stanie krytycznym

Bardzo niepokojące informacje o stanie zdrowia byłego prezydenta Gruzji przekazali lekarze ze szpitala więziennego w Tbilisi. Micheil Saakaszwili jest w stanie krytycznym.

Szpital więzienny, jak poinformowano w oświadczeniu, nie może zaspokoić potrzeb medycznych byłego prezydenta. Jego stan zdrowia pogorszył się wskutek ogłoszonego przez niego strajku głodowego.

Do więzienia trafił za nadużycia władzy z czasu pełnienia urzędu w latach 2004-2007 oraz 2008-2013. On sam przekonuje, że to proces wytoczony mu przed oponentów politycznych. Uważa się z tego powodu za więźnia politycznego.

dam/PAP,Fronda.pl