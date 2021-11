międzynarodowy festiwal kolęd i pastorałek

Trwają zapisy do XXVIII edycji Międzynarodowego Festiwalu Kolęd i Pastorałek im. ks. K. Szwarlika. To największy przegląd kolęd i jeden z największych amatorskich festiwali muzycznych w Europie, gromadzący każdego roku kilkadziesiąt tysięcy osób na radosnym kolędowaniu!

Eliminacje regionalne odbędą się w 33 miejscowościach w Polsce, w tym m.in. 27 listopada w Krakowie oraz 15 grudnia w Wadowicach. Na wypadek, gdyby nie mogły dojść do skutku w zaplanowanej formie ze względu na przepisy epidemiczne, uczestnicy zgłaszając się są zobowiązani także do przesłania nagrań występów (nagranych dowolnym sprzętem bez cięć i montażu). Zgłoszenia przyjmowane są do 30 listopada (dla rejonu Kraków do 24 listopada).

Udział w Festiwalu jest bezpłatny. Festiwal przeznaczony jest dla amatorów (w tym uczniów i absolwentów szkół muzycznych I stopnia), którzy ukończyli 6 lat. Można śpiewać solo i w zespołach, z instrumentami lub podkładem z płyty.

Finał Festiwalu w Będzinie, o udział w którym walczą uczestnicy eliminacji, odbędzie się w dniach 13-16 stycznia 2022 r. i będzie transmitowany na żywo.

Szczegółowe informacje, regulamin Festiwalu oraz możliwość zgłoszeń na stronie www.mfkip.pl.

mp/diecezja.pl/międzynarodowego festiwalu kolęd i pastorałek