Mieszanka 8 ziół Indian - Remedium na wiele dolegliwości

Mieszanka Indian Ojibwa składa się z 8 ziół i korzeni działających bardzo korzystnie na zdrowie. Stosowana jest do wspomagania leczenia wielu schorzeń, w tym między innymi:

nowotworów

cukrzycy typu I i II

problemów z wątrobą

dny moczanowej

zapalenia stawów

nadciśnienia

otyłości

wysokiego cholesterolu

grypy

przeziębienia

chorób serca

biegunek

zaparć

alergii

chorób skórnych

chorób autoimmunologicznych

ospy

obrzęków limfatycznych

opryszczki

i innych

Ten zestaw ziół zawiera:

Drapacz lekarski – używany przy problemach trawiennych: gazach, zaparciach a także przy chorobach wątroby

Kełp – wodorost morski zawierający mnóstwo minerałów a między innymi: jod, potas, magnez, wapń, żelazo. Kełp zwiększa poziom energii organizmu

Koniczyna łąkowa – zawiera wapń, chrom, magnez, niacynę, fosfor, potas, tiaminę, witaminę C. Zawiera również izoflawony, są to chemiczne substancje rozpuszczalne w wodzie, które były badane pod kątem wspomagania leczenia nowotworów. Uważa się, że zapobiegają one namnażaniu się komórek nowotworowych.

Korzeń łopianu – zabezpiecza wątrobę przed uszkodzeniami spowodowanymi alkoholem czy chemią.

Szczaw polny – zawiera duże ilości sodu, potasu, żelaza, magnezu, fosforu, beta karotenu, witaminy C.

Kora wiązu czerwonego – używana przy dolegliwościach ze stawami oraz wspomaga trawienie.

Korzeń rabarbaru – posiada działanie detoksykacyjne i właściwości lecznicze. Oczyszcza organizm z żółci, pasożytów, toksyn. Pomaga leczyć wrzody wątroby, leczy zaparcia, dolegliwości ze strony śledziony i okrężnicy, leczy hemoroidy oraz krwawienia ze strony górnej części przewodu pokarmowego

Rukiew wodna – zawiera dużą ilość witaminy C i działa wzmacniająco na organizm. Poprawia również trawienie, łagodzi stany nerwowe, zaparcia, zaburzenia pracy wątroby. Rukiew zawiera substancję rhein, która hamuje namnażanie się bakterii w jelitach. Substancja ta jest efektywna przy grzybach Candida

Wszystkie te zioła zawarte są w jednej mieszance pod nazwą herbata Essiac. Jest dostępna w sklepach internetowych oraz sklepach ze zdrową żywnością. Minusem jest jednak cena - jest dość droga.







Źródło: „Rak to nie choroba a mechanizm uzdrawiania”, Andreas Moritz

mp/szlachetnezdrowienet.pl