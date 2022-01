Min. Czarnek zapowiada nowy przedmiot w szkole już od 1 września 2022

– Dziś jest tak, że w polskim systemie szkolnictwa przewidzianych jest na ten moment 60 godzin lekcyjnych zajęć związanych z ekonomią i finansami w ciągu 12 lat edukacji. Jak to podzielimy przez 45 minut, to wychodzi, że edukacją dotyczącą ekonomii i finansów zajmujemy naszym uczniom dwa dni w ciągu dwunastu lat. To zdecydowanie za mało – powiedział w czwartek szef resortu edukacji Przemysław Czarnek.

Jak powiedział minister edukacji, od 1 września 2023 r. najpradopodobniej zostanie wprowadzony w szkołach nowy przedmiot, który zastąpi obecne podstaw przedsiębiorczości. Nowym przedmiotem byłby „biznes i zarządzanie”.

Minister Czarnek wziął dzisiaj udział w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w spotkaniu dotyczącym rozpoczęcia konsultacji na temat praktycznego nauczania przedsiębiorczości w szkołach.

Za postęp uznał wejście do programu nauczania podstaw ekonomii.

– Rzeczywiście służą naszym uczniom, naszej młodzieży i przygotowują do życia dorosłego, do podejmowania decyzji finansowych, do skutecznego zarządzania gospodarstwem domowym, ale także firmami, które zakładają – ocenił Czarnek.

mp/pap/tvp info