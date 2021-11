Morawiecki: Łukaszenka i Putin chcą zdestabilizować Zachód

„Łukaszenka i Putin w oczywisty sposób realizują strategię niepokojenia i destabilizacji Zachodu. Nie wiemy, co jeszcze planują” - stwierdził premier RP Mateusz Morawiecki.

„Możliwe też, że kryzys na granicy ma na celu odwrócenie uwagi od nowych ataków militarnych na Ukrainie, które przygotowuje Putin” – powiedział w wywiadzie udzielonym niemieckiemu „Bildowi” premier Morawiecki.

„Wciąż mam nadzieję, że presja międzynarodowa odniesie sukces i że nie zwiększy się liczba migrantów, których obecnie na Białorusi jest około 20 tysięcy. Po zatrzymaniu ich napływu, UE mogłaby również pomóc w przewiezieniu tych osób z powrotem do ich krajów ojczystych” – oznajmił Prezes Rady Ministrów.

„Strzeżemy naszej zamkniętej granicy. I prawie nikt się nie przedostaje, mimo że tysiące próbują każdej nocy i każdego dnia. To pokazuje, że można z powodzeniem chronić swoich granic. Jako suwerenne państwo również musicie to zagwarantować” – przekonywał szef polskiego rządu i dodał: „Obecnie na naszej wschodniej granicy znajduje się ponad 15 000 żołnierzy plus straż graniczna i policja”.

„Jedno jest pewne: jeśli nie zdołamy zatrzymać w tej chwili tysięcy imigrantów, wkrótce do Europy przybędą setki tysięcy, a nawet miliony. Z Afryki, Bliskiego Wschodu i innych krajów. Jeśli nie będziemy zdecydowanie chronić i bronić naszych granic w Europie, setki milionów ludzi z Afryki czy Bliskiego Wschodu będą próbowały przybyć do Europy - a w szczególności do Niemiec. W Niemczech mieszka ponad 80 milionów osób. Czy pozwolono by na przybycie kolejnych 50 milionów? Myślę, że mieszkańcy Niemiec nie byliby z tego zadowoleni, bo chcą utrzymać swój standard życia. Chcą zachować swoją kulturę.” – ostrzegał Mateusz Morawiecki.

„Tu w Polsce bronimy granicy UE. A jeśli mówimy o szerszym obrazie: pracujmy razem na rzecz pokoju zamiast oddawać dodatkowe pieniądze z rachunków za energię Władimirowi Putinowi, aby mógł jeszcze bardziej zwiększać zapasy posiadanej broni” – tłumaczył premier RP i skonkludował: „Należy wstrzymać Nord Stream 2!”.

ren/Bild, wpolityce.pl