"Mordercy!" "Wyp****alać!" - tak Ukraińcy przywitali rosyjskich "liberatorów" w Sławutyczu

Wojska rosyjskie zajęły miasto Sławutycz w obwodzie kijowskim. Mieszka w nim około 25 tys. osób. Miasto znajduje się 60 km na wschód od Prypeci i Czarnobyla. Ukraińscy mieszkańcy Sławutycza wyszli na ulice, aby przywitać rosyjskich "oswobodzicieli".

Rosjanie mieli uprowadzić mera miasta Jurija Formiczewa.

Na ulice wyszli mieszkańcy, którzy protestują przeciwko obecności Rosjan w mieście i dają im znać, co sądzą na ich temat. "Mordercy!", "Wyp***dalać!", "Faszyści!" - takie okrzyki wznoszą mieszkańcy Sławutycza w kierunku rosyjskich żołnierzy.

The #Russian military is trying to disperse a rally in #Slavutych, they are shooting in the air and throwing stun grenades, the head of the #Kyiv regional administration Oleksandr #Pavlyuk said.



He also said that the military kidnapped the head of the city, Yuriy Fomichev.