Mosbacher: Możliwe ustanowienie dowództwa w Polsce

Prezydent Andrzej Duda jest właśnie z wizytą w USA na zaproszenie prezydenta Donalda Trumpa. W sprawie tej wizyty oraz współpracy polsko-amerykańskiej mówiła w wywiadzie dla TVN24 Georgette Mosbacher, ambasador USA w Polsce.

Powiedziała m.in.:

- Chciałbym móc powiedzieć coś bardziej konkretnego, natomiast mogę to ująć tylko tak: to nie jest coś, co wydarzy się z dnia na dzień. Być może prezydenci (Duda i Trump – red.) będą o tym rozmawiać, natomiast myślę, że pojawiają się dalsze oświadczenia w najbliższych miesiącach dotyczące możliwego ustanowienia dowództwa w Polsce

Po czym dodała:

- Nic więcej nie powiem, gdyż po prostu mi nie wolno

Stwierdziła także:

- Powiem tylko tyle: już uzgodniliśmy to, gdzie ma znajdować się wysunięte dowództwo operacyjne. Nie mogę tego w tej chwili ujawnić, ale jest to już uzgodnione

mp/tvn24