Müller: Jesteśmy otwarci na posłów i senatorów, którzy chcieliby dołączyć do zmieniania kraju

Dużym echem odbijają się informacje na temat możliwego odzyskania przez PiS większości w Senacie. Wczoraj wypowiadał się na ten temat sam marszałek Senatu Tomasz Grodzki.

Powiedział:

- Wypuszczanie takich newsów jest niegodziwe, żeby nie powiedzieć bezczelne. Senatorowie demokratycznej większości i pozostali senatorowie też to są duże osobowości, osoby będące autorytetami w swoich środowiskach, wybrani głosami dziesiątków, jak nie setek tysięcy swoich wyborców, którzy powierzyli im mandaty. Jawne namawianie ich do zdrady swoich wyborców i ideałów jest bezczelne. Nie tłumaczy tego nawet jakaś obsesja czy mrzonki tego czy owego senatora PiS. Tak się nie powinno postępować

Dzisiaj Piotr Müller w rozmowie z Beatą Michniewicz w „Salonie politycznym” radiowej Trójki wrócił do tego tematu i jak się wydaje poszerzył go nieco stwierdzając:

– W polityce nie należy, przynajmniej zazwyczaj, być zbyt stanowczym, mówić, że coś jest niemożliwe. Pan prezydent Andrzej Duda jeszcze przed wyborami zapowiadał, że chciałby być patronem takiej koalicji polskich spraw, więc jeżeli są osoby, politycy, posłowie, senatorowie, którzy chcieliby dołączyć do zmieniania kraju, pozytywnych programów, reform, to oczywiście my jesteśmy otwarci na takie osoby

mp/tvn24/polskie radio pr 3