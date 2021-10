Muller: Kara nałożona na Polskę przez TSUE jest czymś niespotykanym

„O to toczy się spór - czy UE może rozszerzać swoje kompetencje bez zmiany traktatów, czy może robić to samodzielnie” – powiedział rzecznik rządu Piotr Müller.



„Czymś niespotykanym jest, że TSUE jeszcze przed wydaniem wyroku ws. Turowa, daje karę, nie dając państwu czasu na dokonanie modyfikacji wewnątrz państwa w odpowiednim procesie legislacyjnym” – stwierdził Muller podczas rozmowy na antenie telewizji Polsat News.

„Tutaj jest wywierana wyjątkowa presja za pomocą instrumentów finansowych. To nie jest dobra droga” – oświadczył rzecznik rządu. A pytany o to, kiedy trafi do Sejmu projekt likwidacji Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, Piotr Muller zapowiedział: „będzie przedstawiony, tak jak zapowiadaliśmy, w tym roku”.

ren/polsatnews.pl