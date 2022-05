Musk przywróci konto Trumpa na Twitterze. Co na to były prezydent USA?

Eleon Musk, któy jest uznawany za jednego z najbogatszych ludzi świata, za 44 miliardy dolarów kupił Twittera. Jak powiedział w rozmowie z Daily Wire, trwałą blokada konta byłego prezydenta USA Donalda Trumpa była „moralnei zła”.

Musk zapowiada, że po zakończeniu procesu przejmowania medium społecznościowego, przywróci konto Donalda Trumpa. Zapowiedział też przywrócenie na Twitterze swobodnej wymiany poglądów i stanowczo sprzeciwił się notorycznemu banowaniu użytkowników. – Takie blokady będą zarezerwowane tylko dla kont, które są botami, oszustami i zajmują się spamem – powiedział.

– To nie oznacza, że każdy będzie mógł pisać to, co chce. Jeśli wpis będzie dotyczył czegoś, co jest nielegalne lub destrukcyjne na świata, to konto zostanie tymczasowo zawieszone albo dany tweet nie będzie się wyświetlał – wyjaśniał Musk.

Zapowiedź Muska nie zrobiła na Donaldzie Trumpie jednak wrażenia i stwierdził on, że na Twittera i tak nie zamierza wrócić.

– Bardzo lubię Muska, ale byłem bardzo rozczarowany sposobem, w jaki zostałem potraktowany. Nie będę umieszczał wpisów na Twitterze, a samą platformę uważam za nudną – powiedział były prezydent USA w wywiadzie dla „Americano Media”.

