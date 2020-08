Na fali pandemii koronawirusa amerykańscy duchowni dopuszczają do komunii pary żyjące w konkubinacie

Rycerze Kolumba protestują przeciwko „jawnej profanacji Eucharystii” w parafii pw. św. Patryka w Merced w stanie Kalifornia w USA. Tamtejszy proboszcz, ks. John Fluetsch zachęca pary, które żyją w konkubinacie do przyjmowania Komunii św. Taki komunikat pojawił się po raz pierwszy w parafialnym biuletynie z 21 czerwca i mimo listu, który Rycerze Kolumba skierowali do księdza Fluetscha, proboszcz nie odwołał oferty Komunii św. dla par formalnie żyjących w grzechu ciężkim.

W parafialnym biuletynie można przeczytać następującą wiadomość: „Ks. John pragnie poinformować pary z parafii, że w czasie pandemii COVID-19, zasady i regulacje zostały złagodzone odnośnie małżeństwa. Pary przygotowujące się do małżeństwa, cywilnie rozwiedzione i które zawarły ponowny cywilny związek małżeński, pary żyjące razem, pary, które zazwyczaj nie mogą przyjmować Komunii – teraz mają pozwolenie przyjmowania Komunii św. w kościele pw. św. Patryka”. Tę skandaliczną decyzję uzasadnia się tym, że w czasie pandemii przepisy prawa kanonicznego oraz prawa liturgicznego ulegają reinterpretacji.

Rycerze Kolumba w liście do ks. Fluetscha „z szacunkiem proszą o opublikowanie formalnego pisemnego odwołania tego ogłoszenia w biuletynie oraz o formalne ustne jego odwołanie na wszystkich Mszach w kościele pw. św. Patryka i we wszystkich parafiach wikariatu Mariposa-Merced, gdzie to zgorszenie może być wprowadzone w życie”.

Jednocześnie Rycerze Kolumba zwracają uwagę na fakt, że ks. Fluetsch w rzeczywistości swoim ogłoszeniem „zasadniczo usprawiedliwia (i nie wprost akceptuje) grzech śmiertelny oraz niegodne (świętokradzkie) przyjmowanie sakramentu”. „To zło musi zostać skorygowane, by chronić wiernych diecezji Fresno i bronić świętej integralności Eucharystii” – dodają Rycerze Kolumba.

Kiedy kolejny biuletyn parafialny z 5 lipca nie zawierał formalnego odwołania decyzji proboszcza, choć zawierał „Zmianę w artykule ks. Johna o Komunii sprzed dwóch tygodni”, Rycerze Kolumba zdecydowali się napisać bezpośrednio do biskupa Josepha Brennana z diecezji Fresno. W liście proszą biskupa o „obronę naszego Pana w Najświętszym Sakramencie, zachowanie i ochronę nauczania Kościoła w sercach i umysłach” wiernych oraz „publiczne ukaranie tego zła”.

Kolejny biuletyn parafialny z 12 lipca nie zawierał ponownie żadnego wyjaśnienia ani odwołania. Jak informuje portal „Church Militant”, nie jest jasne, czy ks. Fluetsch potwierdza naukę Kościoła o Eucharystii i czy udziela Komunii parom żyjącym w konkubinacie. Rycerzom Kolumba nie udało się uzyskać do tej pory odpowiedzi ani od biskupa, ani od ks. Fluetscha.

jjf/ChurchMilitant.com