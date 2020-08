,,Na proteście LGBT w Polsce zginęli ludzie'' – takie kłamstwo nagrane na Tik-Toku poszło w świat

Czerwona rewolucja zmienia się z „tęczową zarazę” cytując ks abpa Jędraszewskiego. Kłamstwo goni kłamstwo, ale to właśnie jest broń neomarksistów. Nie bardzo wiadomo, czy młoda kobieta jest działaczką LGBT czy po prostu szuka sławy, a może jest młodą osobą, która została po prostu wprowadzona w błąd i oszukana przez lewicowych kłamców, którzy zaczęli takie informacje z Polski wysyłać w świat.

Młoda kobieta mówi m.in. jak strasznie homofobicznym krajem jest Polska, a sam prezydent Prezydent Duda to okropny homofob. Dodaje też, że Polska jest najbardziej homofobicznym krajem w Europie. Ale co szokuje najbardziej młoda kobieta posuwa się do okropnego kłamstwa, jakonby w Polsce w trakcie demonstracji LGBT mieli zginąć ludzie. To jest po prostu szokujące.

Nagranie zostało opublikowane w postaci wiralu i polubione przez prawie... 190 tysięcy osób, a obejrzało je aż prawie 570 tys. osób. Pod nagraniem jest prawie 6 tys. komentarzy.

Wiceprezes Stowarzyszenia Marsz Niepodległości Tomasz Kalinowski tak skomentował na Twitterze to szokujące i skandaliczne nagranie:

Jedno z wielu kłamliwych nagrań, które krążą po sieci i powtarzają narrację, że w piątek podczas pikiety LGBT zginęli ludzie.Wszystko po eng do zagranicznego odbiorcy. Udostępnienia w tysiącach. Pełna dezinformacja. Młodzi bez krytycznego myślenia i w bańkach łykają bez refleksji

Polskie służby dyplomatyczne zdecydowanie powinny zająć się tą sprawą.

