Na wniosek premiera Morawieckiego zwołano nadzwyczajny szczyt UE

Przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel skierował do przywódców państw członkowskich zaproszenie na nadzwyczajny szczyt Unii Europejskiej w związku z działaniami Rosji na Ukrainie. Wcześniej wnioskował o to premier Mateusz Morawiecki.

- „W 21. wieku nie ma miejsca na użycie siły i przymusu do zmiany granic. Chciałbym podziękować za jedność okazaną w ostatnich dniach, zwłaszcza za szybkie przyjęcie dzisiaj przez Radę UE pakietu sankcji. Agresywne działania Federacji Rosyjskiej naruszają prawo międzynarodowe oraz integralność terytorialną i suwerenność Ukrainy. Podważają także europejski porządek bezpieczeństwa”

- napisał do unijnych przywódców Charles Michel.

- „Ważne jest, abyśmy nadal byli zjednoczeni i zdeterminowani oraz wspólnie określali nasze wspólne podejście i działania. Dlatego zapraszam na nadzwyczajne posiedzenie Rady Europejskiej w czwartek 24 lutego, które odbędzie się w Brukseli i rozpocznie się o godzinie 20:00”

- dodał.

