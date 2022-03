Najbliższe tygodnie w Rosji. Prof. Górski: Co zrobi ,,nowy Gorbaczow’’?

Prof. Grzegorz Górski dzieli się w mediach społecznościowych dwoma przewidywanymi przez siebie wariantami rozwoju sytuacji na Kremlu. Ocenia, że najbardziej prawdopodobny jest scenariusz, w którym pojawia się „nowy Gorbaczow”, a Putin zostaje „internowany” w swojej rezydencji w Soczi.

W ocenie prof. Grzegorz Górskiego, mimo bohaterskiej obrony ukraińskiej armii i (spóźnionych) dostaw broni, „w ciągu 14-21 dni Rosjanie zdołają osiągnąć linię odpowiadającą mniej więcej granicy polsko - rosyjskiej po pokoju andruszowskim - czyli linia Dniepru oraz wypust kijowski”. Co będzie to oznaczało dla rosyjskiej polityki? Prof. Górski przewiduje dwa warianty.

- „Jeśli Putin pozostaje, to można się spodziewać że po osiągnięciu wskazanej linii ogłosi on zakończenie operacji militarnej. W konsekwencji:

a) może ogłosić likwidację autokefalii kijowskiej,

b) może włączyć Noworosję do Rosji

c) ustanawia tymczasową władzę ukraińską w Kijowie, która administruje pozostałymi terenami Ukrainy lewobrzeżnej

d) Ukraina prawobrzeżna pozostaje poza sferą zainteresowania Rosji (na razie) - niech sobie Unia odbudoweje zachodnią Ukrainę, pozbawioną najbardziej wartościowej gospodarczo części kraju,

e) Rosja pozostaje w izolacji międzynarodowej dopóki Putin stoi na czele,

f) Putin czeka, aż zachód przyzwyczai się do nowej sytuacji,

g) Rosja walczy z problemami wewnętrznymi, wynikającymi z załamania sytuacji gospodarczej”

- pisze autor.

W drugiej opcji nie ma już miejsca dla Putina.

- „Bez Putina - pojawia się nowy Gorbaczow, który potępia Putina i ogłasza dążenie do powrotu do deeskalacji na Ukrainie. W konsekwencji:

a) bez zmian - to cel podstawowy operacji

b) rząd tymczasowy w Kijowie administruje lewobrzeżną Ukrainą

c) prawobrzeżna Ukraina - może sobie być w Unii

d) nowy przywódca proponuje federację obu części Ukrainy w zamian za osłabienie sankcji wobec Rosji i deeskalację,

e) zachód uradowany powstrzymaniem wojny chcąc ratować Ukrainę, przyjmuje propozycje w zamian za kolejną iluzję pierestrojki oraz powrót do współpracy gospodarczej,

f) Unia ogłasza program odbudowy Ukrainy - odbudowują niemieckie i francuskie firmy, a my zajmujemy się ukraińskimi uchodźcami”

- prognozuje.

- „Za dwa - trzy lata, nowy Gorbaczow wraca na ścieżkę Putina. Zachód się dziwi”

- dodaje.

Sam prof. Górski skłania się do drugiego wariantu. Jego zdaniem „główni macherzy w Rosji już wiedzą, że z Putinem daleko nie zajadą”.

- „Internują więc Putina w jego rezydencji w Soczi, dzięki temu z jednej strony nie będą musieli go wydawać pod sąd do Hagi, z drugiej strony zachód będzie mógł usiąść od razu do rozmów z odnowioną Rosją”

- przekonuje prof. Górski.

kak/Facebook – Grzegorz Gorski