,,Największy w historii proces’’. Giertych złożył wniosek do Trybunału w Hadze

Roman Giertych, Jacek Dubois i Mikołaj Pietrzak skierowali dziś wniosek do Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze, w którym domagają się pociągnięcia do odpowiedzialności osoby, które mają być odpowiedzialne za „masowe zatrzymywania ludzi z powodów politycznych i wykorzystywanie procedur karnych do walki politycznej z przeciwnikami obecnego rządu”.

- „Dzisiaj rano złożyliśmy podpisany przeze mnie, mec. Mikołaja Pietrzaka i mec. Jacka Dubois wniosek do prokuratora Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze o pociągnięcie do odpowiedzialności osób odpowiedzialnych za masowe zatrzymywania ludzi z powodów politycznych i wykorzystywanie procedur karnych do walki politycznej z przeciwnikami obecnego rządu”

- poinformował w mediach społecznościowych Roman Giertych.

Wniosek obejmuje m.in. zatrzymanie Giertycha przez CBA w ub. roku, które prawnik uważa za bezprawne. W najbliższym czasie, jak zapewnia prawnik, zostanie on uzupełniony o zeznania „kolejnych ofiar”.

- „Rozpoczęliśmy największy w historii Polski proces przed współczesną Norymbergą jak często jest nazywany MTK. To co się dzieje w Polsce zasługuje na osądzenie międzynarodowe, aby kara za te czyny była przestrogą dla rządzących na całym świecie, że wykorzystywanie narzędzi prawa karnego do zastraszania społeczeństwa i budowania dyktatury kończy się sprawiedliwą i surową karą. Oby zbrodniarze z obecnego rządu znaleźli się szybko na właściwym dla siebie miejscu, czyli na ławie oskarżonych Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze”

- napisał Giertych na Facebooku.

kak/DoRzeczy.pl, Facebook – Roman Giertych – strona oficjalna