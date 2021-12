„Nergal” odpowie przed sądem za znieważenie wizerunku Matki Boskiej

· Sąd Okręgowy w Warszawie uchylił postanowienie Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa o umorzeniu postępowania przeciwko Adamowi D. „Nergalowi”.

· Sprawa dotyczy obrazy uczuć religijnych poprzez publiczne zdeptanie obrazu Matki Boskiej i umieszczenie zdjęcia tego czynu na publicznym profilu na portalu Facebook.

· W lutym 2021 r. muzyk został skazany na 15 tys. zł grzywny i zapłatę kosztów sądowych. „Nergal” oraz prokurator złożyli sprzeciw od wyroku i sprawa trafiła do ponownego rozpoznania przez Sąd Rejonowy, który umorzył postępowanie.

· Prawnicy Instytutu Ordo Iuris, występujący w charakterze pełnomocników dwóch z czterech pokrzywdzonych, złożyli zażalenie na postanowienie o umorzeniu.

*******

„Rozstrzygnięcie Sądu Okręgowego w Warszawie jest oczywiście trafne. Umorzenie postępowania karnego bez przeprowadzenia dowodów na rozprawie – w opinii sądu – było przedwczesne i błędne. W szczególności w zażaleniu wskazywaliśmy, że Adam D. działał publicznie, bowiem profil, który jest przez niego prowadzony na portalu Facebook ma właśnie taki charakter. Tym samym treści, które są na nim wyświetlane mogą być powielane i dostępne dla nieograniczonej liczby osób, co faktycznie nastąpiło. Pokrzywdzeni – w przeważającej mierze – zapoznali się ze zdjęciem przydeptanego wizerunku Matki Boskiej bez swojej woli. W ocenie pokrzywdzonych oskarżony działał całkowicie świadomie i wiedział, że jego wpis zostanie wielokrotnie powielony w mediach społecznościowych. Nie ograniczył w żaden sposób jego dostępności i wiedział, że będzie krzywdzący dla chrześcijan” – wskazuje adw. dr Bartosz Lewandowski, pełnomocnik oskarżycieli posiłkowych w tej sprawie.

We wrześniu 2020 r. Adam D. opublikował na swoim publicznym profilu na Facebooku zdjęcie, na którym depcze obraz Matki Boskiej z napisem „O Matko Miłosierdzia, módl się za nami”. Następnie do Instytutu Ordo Iuris zgłosił się mężczyzna, który poczuł się pokrzywdzony tym wpisem. Prawnicy złożyli w tej sprawie zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa z art. 196 Kodeksu karnego, czyli publicznego znieważenia przedmiotu czci religijnej, co skutkowało obrazą uczuć religijnych. Zawiadomienia w tej sprawie złożyły także inne osoby.

Początkowo Prokuratura Rejonowa Warszawa-Mokotów w Warszawie odmówiła wszczęcia dochodzenia. Zdaniem prokuratorów, rozpoznanie wizerunku Maryi nie było możliwe, gdyż twarz na obrazie została zasłonięta butem. Co więcej, w opinii prokuratury, osoby wchodzące na profil Adama D. powinny być świadome treści jakie mogą się tam pojawić. Instytut Ordo Iuris złożył zażalenie na to postanowienie. Zostało ono uwzględnione przez prokuraturę, która w całości przeprowadziła postępowanie przygotowawcze.

Do Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa trafił ostatecznie akt oskarżenia. „Nergal” został oskarżony o popełnienie przestępstwa z art. 196 Kodeksu karnego. Podstawą do skierowania aktu oskarżenia był obszerny materiał dowodowy oraz specjalistyczna opinia biegłego. 15 lutego 2021 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa wyrokiem nakazowym skazał Adama D. na zapłatę 15 tys. zł grzywny i prawie 3,5 tys. zł kosztów sądowych, uznając, że wina i okoliczności czynu nie budzą żadnych wątpliwości.

Prokurator oraz obrońca oskarżonego złożyli sprzeciw od wyroku, a sprawa trafiła do rozpoznania przez sąd w innym składzie. 18 sierpnia Sąd Rejonowy dla Warszawy-Moktowa wydał postanowienie o umorzeniu postępowania. Nastąpiło to bez przeprowadzenia rozprawy i przesłuchania świadków. Prawnicy Ordo Iuris złożyli zażalenie na postanowienie o umorzeniu. Zostało ono uwzględnione przez Sąd Okręgowy w Warszawie w dniu 8 grudnia 2021 r. jako oczywiście zasadne, co oznacza to, że Adam D. stanie przed sądem, a w toku rozprawy zostaną przeprowadzone dowody w celu wykazania sprawstwa i winy oskarżonego.

mp/ordoiuris.pl