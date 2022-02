,,Nie możemy czekać w nieskończoność’’. Bielan: Polska może wycofać się z FO

Lider Partii Republikańskiej Adam Bielan zapowiedział na antenie Radia Plus, że do końca marca rząd Zjednoczonej Prawicy podejmie decyzję dot. unijnego Funduszu Odbudowy. Podkreślił, że w związku z blokowaniem przez KE polskiego KPO, Polska może wycofać się z Funduszu.

Komisja Europejska wciąż nie zaakceptowała polskiego Krajowego Planu Odbudowy. W związku z tym do Polski nie trafiły należne nam środki z Funduszu Odbudowy. O kolejnych działaniach rządu w tej sprawie mówił na antenie Radia Plus Adam Bielan.

- „Zbliżamy się do momentu, w którym trzeba będzie tę sprawę przesądzić. Koniec pierwszego kwartału 2022 roku, to ostateczny moment, kiedy ta decyzja musi zapaść. Będziemy musieli podjąć jakąś decyzję, ewentualnie nawet o wycofaniu się z Europejskiego Planu Odbudowy, bo nie do zaakceptowania jest sytuacja, w której nie możemy korzystać tych środków, a jednocześnie żyrujemy kredyt innym państwom”

- zapowiedział polityk.

Podkreślił, że „nie możemy czekać w nieskończoność”.

Podawanym przez Brukselę powodem blokady środków dla Polski jest funkcjonowanie Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. W ub. tygodniu prezydent Andrzej Duda poinformował, że skierował do Sejmu projekt zmiany ustawy o Sądzie Najwyższym. Głowa państwa chce likwidacji Izby Dyscyplinarnej i powołania w jej miejsce Izby Odpowiedzialności Zawodowej. Prezydent podkreślił, że proponowany przez niego projekt ma umożliwić polskiemu rządowi zakończenie sporu z Komisją Europejską i odblokowanie Krajowego Planu odbudowy.

kak/Radio Plus, DoRzeczy.pl