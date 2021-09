Niedzielski: czuję się zagrożony

„Cały czas mam ochronę Służby Ochrony Państwa” – powiedział minister zdrowia Adam Niedzielski. Niedzielski skarży się na „chamstwo i hejt”.

Minister zdrowia przyznał w poniedziałkowej rozmowie na antenie Polsat News, że obawia się własne bezpieczeństwo i dlatego poprosił o pomoc funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa.

„Najważniejsza jest stanowcza reakcja, stanowcze ukaranie i jeżeli będziemy działali w ten sposób, że te konsekwencje będą wyciągane, to być może nie będzie takiego poczucia bezkarności za to chamstwo i hejt” – stwierdził minister Niedzielski.

Adam Niedzielski uważa, że „to, co dzieje się w mediach społecznościowych i te manipulacje, które spotykamy w zakresie teorii antyszczepionkowych, to jest głos naprawdę niewielkiej grupy ludzi, który jest bardzo głośny. Bo to są krzyki być może góra 10 proc. społeczeństwa”.

ren/PAP