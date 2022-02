Niemcy: Posiadanie dzieci jest zabójcze dla klimatu

Posiadanie dzieci jest zabójcze dla klimatu – twierdzą autorzy realizowanej w Niemczech kampanii, w ramach której zachęcają Niemców do powstrzymania się od płodzenia dzieci.

Dziennikarz Sachin Jose opublikował w mediach społecznościowych zdjęcia plakatów rozwieszanych w Niemczech w ramach uderzającej w rodzinę kampanii. Na plakatach przedstawiono matkę z dwójką dzieci i napis: „Przyszłość czy zabójca klimatu? Jak tykamy. Raporty z Europy”.

- „To atak na rodzinę i życie, za który powinni się wstydzić!”

- komentuje publicysta.

